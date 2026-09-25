Semana de Inovação 2026: veja palestrantes confirmados

Mariana Niederauer

Biólogo Átila Iamarino confirmou presença no evento - (crédito: Atila Iamarino/Youtube/Reprodução)

A Semana de Inovação 2026 já tem vários convidados confirmados. Serão mais de 400 horas de programação, entre on-line e presencial, de 10 a 12 de novembro, e as inscrições estão abertas pelo site semanadeinovacao.enap.gov.br.

A Semana é uma realização da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

A abertura, no dia 10, às 10 da manhã, será com o biólogo Átila Iamarino e com a professora de Administração Pública da FGV Gabriela Lotta.

Outros nomes confirmados são o de Sil Bahia, codiretora executiva no Olabi, uma organização dedicada a aumentar a diversidade na área de tecnologia e inovação no Brasil; e do escritor e compositor Luiz Antonio Simas, um dos maiores estudiosos das brasilidades na atualidade.

O tema do evento deste ano é "O futuro é coletivo: colaborar para imaginar e realizar futuros sustentáveis e inclusivos". O evento é gratuito.