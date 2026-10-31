Orquestra Criança Cidadã lança programa de formação musical internacional

Camily Oliveira

O lançamento do programa ocorre no ano em que a Orquestra Criança Cidadã completa duas décadas de atuação. - (crédito: Divulgação)

A Orquestra Criança Cidadã (OCC), do Recife, lança neste sábado (31/10) um programa internacional de formação musical para jovens instrumentistas. A iniciativa oferecerá aulas online gratuitas com músicos que desenvolvem carreira em orquestras e instituições de ensino no exterior. A abertura será realizada às 11h, na sede da instituição, no bairro do Coque, com uma aula inaugural ministrada pelo maestro pernambucano Lanfranco Marcelletti Jr., professor e diretor de Estudos Orquestrais da Texas Tech University, nos Estados Unidos.

Com duração de dois anos, o projeto é voltado a estudantes em estágio avançado de formação e tem como objetivo prepará-los para processos seletivos em orquestras, conservatórios e instituições de ensino musical internacionais. Os participantes serão selecionados pelos próprios professores, a partir da avaliação de vídeos e critérios técnicos e artísticos.

As aulas regulares começam em 4 de novembro e serão individuais, com duração de uma hora. Os encontros ocorrerão de segunda-feira a sábado, em horários combinados entre professores e alunos. Embora sejam ministradas à distância, as atividades serão acompanhadas presencialmente pelos estudantes em salas equipadas com câmeras e monitores na sede da OCC, permitindo a interação em tempo real com os docentes.

Além das aulas individuais, a formação prevê encontros coletivos mensais por instrumento e orientações para audições e seleções internacionais.

Músicos com carreira no exterior

O corpo docente é formado por quatro instrumentistas: Ayrton Pisco, responsável pelas aulas de violino; Gabriel Squizzato, de viola; Jan Bogdan, de violoncelo; e Antonino Tertuliano, de contrabaixo. Os profissionais atuam fora do Brasil e vão compartilhar experiências de suas trajetórias artísticas e acadêmicas.

Tertuliano tem uma ligação especial com a instituição: foi aluno da primeira turma da Orquestra Criança Cidadã. Depois de integrar a Orquestra Filarmônica de Israel e desenvolver carreira na Alemanha, retorna ao projeto como professor e coordenador da iniciativa.

Para João Targino, idealizador do programa, a formação representa uma oportunidade de ampliar as perspectivas profissionais dos jovens músicos. A proposta é prepará-los para disputar vagas em grandes orquestras e instituições internacionais.

Projeto completa 20 anos

O lançamento do programa ocorre no ano em que a Orquestra Criança Cidadã completa duas décadas de atuação. Fundada em 2006, no bairro do Coque, a iniciativa oferece formação musical gratuita e atividades voltadas à formação cidadã.

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Recentemente, a instituição também inaugurou um núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A unidade recebeu 60 novos alunos e se juntou aos núcleos do Coque, de Igarassu e de Ipojuca. Ao todo, a organização reúne 510 pessoas, entre estudantes e professores.

Serviço

Evento: Abertura do Projeto Internacional de Aulas Online

Data: Sábado, 31 de outubro de 2026

Horário: 11h

Local: Sede da Orquestra Criança Cidadã, no Recife

Aula inaugural: Maestro Lanfranco Marcelletti Jr.

Início das aulas regulares: 4 de novembro de 2026

Público: Convidados