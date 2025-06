Concurso da PF será neste domingo (29); saiba o que pode levar

RP Raphaela Peixoto

A aplicação das provas objetiva e discursiva do concurso público da Polícia Federal, destinado ao preenchimento de cargos administrativos, ocorre no domingo (27/6). Ao todo 294.185 pessoas se inscreveram no certame. A oferta é de 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil.

A avaliação objetiva será composta por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. A prova discursiva também terá caráter eliminatório e classificatório.

A consulta individual aos locais de realização das provas está disponível no site oficial do certame. "O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original", informa o Cebraspe - banca organizadora do certame.

O horário da realização dos exames seguirá o horário de Brasília-DF. Os candidatos para os cargos de nível superior farão as provas no turno matutino. O início das provas está prevista para às 8h30. Os portões ficarão abertos entre 7h e 8h da manhã. À tarde é a vez dos candidatos para os cargos de nível médio fazerem as avaliações. As provas estão marcadas para começar às 15h30. Os portões ficarão abertos entre às 14h e 15h.

Os candidatos terão 4h30 para responder ambos os exames. O edital estabelece que o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas. Além disso, o candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas faltando 15 minutos do horário para o término das provas.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido

portando: aparelhos eletrônicos - como por exemplos smartphones, tablets, entre outros -, relógio de qualquer espécie, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, além de óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha, quaisquer acessórios de chapelaria, qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente e armas brancas.

Também não serão permitidas a comunicação entre os candidatos e a utilização de calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação.

Do concurso

A maioria das vagas é destinada ao cargo de agente administrativo. Do total de oportunidades, 20% são reservadas a candidatos negros (pretos e pardos) e 5% a pessoas com deficiência.

A jornada de trabalho será, em regra, de 40 horas semanais. Exceção para os cargos de médico (clínico, ortopedista e psiquiatra), cuja carga horária será de 20 horas por semana.

Para além das provas objetivas e discursiva, o certame também é composto por etapas complementares para candidatos que se autodeclararem negros ou concorrerem a vagas destinadas a pessoas com deficiência. Também haverá avaliação médica, sendo a posse condicionada à aptidão física e mental.