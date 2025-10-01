RP Raphaela Peixoto

As provas objetivas terão início às 13h (horário de Brasília), para todos os níveis e os portões serão fechados às 12h30

Na reta final para a aplicação das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), marcada para o próximo domingo (5/10), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, detalhou os últimos preparativos para a realização das provas, durante participação no programa “Bom Dia, Ministra”.

As provas objetivas terão início às 13h (horário de Brasília), para todos os níveis e os portões serão fechados às 12h30. O cartão de confirmação, acessível com login no site da FGV, traz informações como número de inscrição e local da prova.

Segundo a ministra, as provas já foram distribuídas a todas as capitais e grande cidades do país. O esquema de segurança mobiliza diversos órgãos, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. No dia realização da prova, ainda terá o apoio das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros nos estados.

Neste ano, o contingente envolvidos desde a parte de segurança e no dia da aplicação da prova são 85 mil pessoas envolvidas. "A coisa mais importante para a gente é que a prova chegue totalmente segura dentro de cada sala de prova. Então, isso para gente é a coisa mais importante em termo de garantir a idoneidade e a segurança do concurso. E tem todo o processo no dia da prova de garantir que não vai ter nenhum tipo de intercorrência no dia da prova", afirmou a ministra.

Mais de 760 mil candidatos tiveram inscrição confirmada para concorrer a 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades do Executivo Federal. Os locais de prova já estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. A ministra recomendou que os candidatos imprimam o cartão de confirmação, levem documento de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou preta de material transparente.

Dweck também alertou sobre a importância de os candidatos lerem com atenção a folha de rosto da prova. "É um requisito da prova: é conseguir fazer a prova com todos os seus comandos". No ano passado, os candidatos precisavam, além de assinar e deixar a impressão digital, indicar qual era o caderno de prova e o tipo de gabarito que receberam. A prova oferecia três gabaritos distintos, que apresentavam a ordem das questões de forma diferente. Embora essas orientações estivessem mencionadas nas instruções, muitos candidatos não completaram todos os campos de identificação no cartão de respostas.

Conforme o cronograma, o resultado preliminar do CPNU 2 será divulgado em 20 de fevereiro de 2026. A lista final, após as confirmações de interesse, está prevista para 16 de maio.

Cadastro reserva do CPNU 1 será convocado em breve

A ministra também adiantou que o governo deve iniciar, “nos próximos dias ou, no máximo, na próxima semana”, a convocação de candidatos aprovados no cadastro reserva da primeira edição do CPNU, realizada em 2024.

Ela reforçou que as vagas do CPNU 1 são distintas das oferecidas na segunda edição, que será aplicada neste fim de semana. “Não há sobreposição de concursos. Seria ilegal abrir um novo certame com vagas idênticas às de outro ainda vigente”, destacou.

Entre os órgãos que devem realizar convocações estão o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e outras agências reguladoras.

Novo concurso só em 2027

Durante a entrevista, a ministra confirmou não haver previsão de nova edição do CPNU em 2026, ano eleitoral. Segundo ela, o foco do governo no próximo ano será a convocação de excedentes do CPNU 2 e de outros concursos já realizados.

“A gente não pode abrir um concurso tendo um em aberto, então o CPNU 2 não tem vagas iguais ao CPNU 1. Não vamos ter essa sobreposição de concursos. Isso não pode, é até ilegal”, explicou.

Entre os órgãos, citados pela ministra, que devem ter convocação nessa rodada, estão: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de outras agências reguladoras.