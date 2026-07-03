CPNU: Governo autoriza nomeação de 132 aprovados em concursos federais

O Governo Federal autorizou a nomeação de 132 candidatos aprovados em concursos públicos para órgãos da administração federal. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União na última segunda-feira (29/6) e contempla candidatos excedentes do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024, além de aprovados no concurso da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
As nomeações serão distribuídas entre três órgãos. O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) receberá 109 servidores, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contará com 13 novos profissionais e a Secretaria do Tesouro Nacional terá outras 10 nomeações.
No MAPA, os convocados irão ocupar os cargos de Auditor-Fiscal Federal Agropecuário, Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Técnico de Laboratório.
Segundo o decreto, as nomeações dependem da existência de cargos vagos e da confirmação de disponibilidade orçamentária e financeira pelos órgãos responsáveis, conforme prevê a legislação.
O governo amplia o aproveitamento de candidatos aprovados além do número inicial de vagas e reforça áreas consideradas estratégicas, como avaliação da educação, defesa agropecuária, inspeção sanitária e gestão das finanças públicas.
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