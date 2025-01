Kits de uniformes para 2025 começam a ser entregues aos estudantes

HS Henrique Sucena

Mais de um milhão de peças já foram distribuídas para alunos da rede pública - (crédito: Mary Leal/SEEDF)

Os uniformes de 2025 da rede pública de ensino do Distrito Federal começaram a ser distribuídos. Todas as 669 escolas do DF serão contempladas pelas entregas, que já passaram da quantia de um milhão de peças. Os alunos de instituições que ainda não tenham recebido as roupas deverão esperar que a escola comunique quando houverem as recebido.

O investimento total da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) na aquisição dos uniformes foi de R$ 48.639.473. Cada kit inclui duas camisas normais, duas regatas, uma bermuda, uma calça e um casaco — todas as 669 escolas da rede pública serão contempladas. A Subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais informou que o envio está sendo realizado regularmente pelas empresas contratadas e os pais ou responsáveis dos alunos devem aguardar a comunicação das próprias instituições de ensino sobre as retiradas.

A SEEDF destaca que, até agora, 40% do total de peças já foram distribuídas. Vale ressaltar ainda que o número exato de itens ainda pendentes será definido após a conclusão das inscrições para as vagas remanescentes, etapa iniciada nessa quinta-feira (16/01), e a consolidação dos dados atualizados das matrículas.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

*Com informações da Agência Brasília