Correio Braziliense

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados analisa o texto nesta quarta-feira (25), às 10h - (crédito: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)

O Projeto de Lei 1.466/2026, de autoria de Lenir de Assis (PT-PR) e relatado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS), prevê o restabelecimento da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas três séries do ensino médio, com carga horária mínima de duas horas semanais para cada disciplina, de acordo com o substitutivo da relatora. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados analisa o texto nesta quarta-feira (25), às 10h.

A Lei 11.684/2008 tornou as duas disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. A Lei 14.945/2024, que reformulou a etapa, incluiu filosofia e sociologia na área de ciências humanas e sociais aplicadas da formação geral básica. Mesmo assim, segundo o parecer da relatora, a oferta varia entre as redes.

Além de fixar a obrigatoriedade, o substitutivo prevê que as aulas sejam ministradas por profissionais com licenciatura plena em filosofia e em ciências sociais/sociologia. O parecer cita nota técnica do Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe (Obsefis), segundo a qual Sergipe e Amapá destinam 240 horas à filosofia nas três séries, enquanto São Paulo e Paraná reservam 80 horas em todo o ensino médio. O documento menciona ainda estudo segundo o qual o tempo médio de sociologia nas redes estaduais caiu de 129,4 para 109,9 horas entre a Lei 13.415/2017 e a Lei 14.945/2024.