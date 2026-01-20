Correio Braziliense

Professora leciona aula a estudantes em sala de aula em Brasília (DF) - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

O vereador de Manaus Eurico Tavares (PSD) promoverá, entre os dias 21 e 24 de janeiro, um curso de capacitação para professores e educadores voltado ao atendimento de estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O processo de formação acontecerá na Faculdade Unorte, na unidade Djalma, das 8h às 17h, na capital amazonense, e contará com mobilidade híbrida.

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e de outras pessoas atípicas (FPTEA+), além de defensor da causa, Tavares possui mais de uma década de atuação em processos de inclusão de estudantes. A empreitada ainda contará com o apoio da pedagoga e especialista em educação inclusiva, Adriana Ferraz da Silva Amorin, e do especialista em inclusão escolar e gestão de crises comportamentais Alexsander Sales.

O intuito das aulas é preparar os professores para garantir "a transformação do cenário educacional inclusivo na capital amazonense".

"Há mais de 10 anos dedicados à causa TEA, enxergo neste projeto não apenas uma capacitação, mas um marco para a inclusão escolar. Nenhum educador deve se sentir desamparado diante desses desafios, e nenhuma criança com autismo pode ser deixada para trás por falta de preparo", ressalta Eurico. "Vamos transformar as salas de aula em ambientes de acolhimento genuíno, assegurando direitos e futuros dignos para todos”, completa o vereador.

Segundo a organização do evento, os professores e educadores terão, durante o projeto, uma introdução completa sobre o TEA. Serão incluídos critérios diagnósticos, estratégias de comunicação, o amparo emocional e o manejo comportamental. O uso de recursos tecnológicos também estará presente.

"Além de abordar o papel essencial do professor na rede de apoio, promovendo a escuta ativa e o autocuidado, a capacitação prevê a aplicação do conhecimento por meio de estudos de caso e da elaboração conjunta de planos de ação práticos", explicam os organizadores.

O processo será fundamentato em uma avaliação processual. Dessa forma, o grande objetivo não será o resultado final, mas sim a forma com que os participantes do programa usem o conteúdo em suas jornadas profissionais. Será necessário ter ao menos 75% de frequência para receber o certificado de 24 a 30 horas de participação. O projeto inclui a distribuição de um material didático e um kit pedagógico para os professores e educadores.

Para informações de como se inscrever e metodologia das aulas, acesse a página de inscrição do projeto de capacitação.