Correio Braziliense

Instituto Gabriel Gastal (IGG) e a Amazon Web Services (AWS) promovem um aulão gratuito sobre inteligência artificial (IA) - (crédito: Divulgação/Instituto Gabriel Gastal )

O Instituto Gabriel Gastal (IGG) e a Amazon Web Services (AWS) promovem, na quarta-feira (2/12), um aulão gratuito sobre inteligência artificial (IA), computação em nuvem e oportunidades de carreira em tecnologia, no câmpus São Sebastião do Instituto Federal de Brasília (IFB). São 50 vagas, com inscrição gratuita pela internet.

O aulão faz parte do IGGLab, projeto do instituto que, segundo a organização, oferece cursos e capacitações em tecnologia para preparar jovens para o mercado de trabalho. Em março, o IGG e a AWS lançaram, na Rodoviária do Plano Piloto, o programa AWS Treina Brasil, com 30 mil vagas gratuitas em cursos de IA e computação em nuvem.

Os estudantes poderão conhecer aplicações práticas de IA e receber orientações para quem deseja iniciar carreira na área, inclusive sobre certificações profissionais. A programação prevê quatro blocos: conceitos básicos de IA e de aprendizado de máquina (técnica em que sistemas aprendem a partir de dados), com aplicações no ambiente de negócios; IA generativa na prática, que cria textos, imagens e outros conteúdos, com modelos fundacionais (treinados com grande volume de dados para servir de base a vários usos), elaboração de comandos (os chamados prompts) e ferramentas da AWS; transformação digital e inovação, com o uso da computação em nuvem para modernizar processos nas empresas; e orientações iniciais para os exames AWS Certified Cloud Practitioner e AWS Certified AI Practitioner.

O evento começa às 8h, com café da manhã, e o aulão, às 9h. A atividade contará com a participação de Marcus Amaral, gerente de negócios em Educação da AWS Brasil.

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