MR Marina Rodrigues

Ministério da Educação anuncia antecipação do gabarito extraoficial, antes previsto para 20 de novembro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, na noite deste domingo (10/11), que a divulgação do gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será antecipada para esta semana. Inicialmente prevista para o dia 20 de novembro, a publicação será feita em nova data, a ser confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados finais continuam programados para 13 de janeiro de 2025.

No segundo dia de provas, aplicado hoje (10/11), os estudantes responderam a questões de ciências da natureza e matemática. Na semana anterior, em 3 de novembro, foram aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Presença e abstenção

Dos mais de 4,3 milhões de inscritos no Enem, 69,4% compareceram ao segundo dia do exame, um índice abaixo dos 73,4% registrados no primeiro domingo de prova. A abstenção chegou a 30,6%, levemente inferior à registrada no segundo dia do Enem em 2023 (32%).

Este ano, houve um crescimento expressivo de concluintes do ensino médio de escolas públicas entre os inscritos, passando de 58% (1,1 milhão) no ano passado para 94% (1,6 milhão) nesta edição. Segundo o ministro, esse aumento reflete o impacto do programa Pé-de-Meia, que oferece isenção de taxa para estudantes do terceiro ano do ensino médio, além de um incentivo para aumentar a participação.

Ocorrências

O ministro Camilo Santana informou que o segundo dia de provas transcorreu sem ocorrências graves que exigissem o cancelamento do exame em algum local. Ainda assim, 1.900 participantes foram eliminados por infrações ao edital, como uso de aparelhos eletrônicos ou tentativa de deixar o local com o caderno de provas antes do prazo permitido.

Foram registradas 1.037 ocorrências durante o dia, incluindo emergências médicas e falta de energia em algumas regiões. No primeiro domingo de provas, o Inep registrou 689 ocorrências e eliminou 4.999 candidatos.

Reaplicação

Participantes que perderam as provas devido a problemas logísticos ou questões de saúde, como especificado no edital, podem solicitar a reaplicação entre os dias 11 e 15 de novembro. A nova aplicação será realizada nos dias 10 e 11 de dezembro, em data única.

Durante coletiva de imprensa, Camilo Santana ressaltou que o segundo dia do Enem 2024 ocorreu de forma tranquila e sem incidentes significativos, reforçando a segurança e organização do exame nacional deste ano.

Porta de entrada

O Enem é atualmente a principal forma de ingresso no ensino superior público no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os resultados são aceitos por instituições de ensino privadas e servem de critério para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além das universidades brasileiras, o exame também é utilizado por instituições de ensino portuguesas que mantêm convênio com o Inep, oferecendo uma oportunidade para estudantes brasileiros ingressarem em cursos superiores em Portugal com base nas notas do Enem.