JP João Pedro de Lara Resende

Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do programa Pé-de-Meia que participarem dos dois dias de provas do Enem podem receber uma parcela extra de R$ 200 - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, aplicado no domingo (15), aproximou o conteúdo escolar de situações do cotidiano, como carros elétricos, consumo de energia e aplicativos de namoro, avaliam professores de sistemas de ensino, que fornecem material didático às escolas. Em análises enviadas ao Correio, especialistas avaliam que a prova de ciências da natureza ficou dentro do esperado em dificuldade.

Na prova de matemática, porém, o cenário foi outro: ela foi mais difícil do que a de 2022 e a mais exigente dos últimos cinco anos, segundo Ademar Celedônio, diretor de ensino e inovação da Arco Educação, em comentário ao Correio. Para ele, a edição integra o grupo das cinco mais difíceis de toda a série histórica do exame.

A avaliação parte de um levantamento do professor e estatístico Frederico Torres, citado por Celedônio, que aponta 2018, 2015, 2017, 2022 e 2014, nesta ordem, como as edições mais difíceis da história do Enem. Ao contrário da de 2022, que teve problemas com itens anulados, segundo ele, a prova deste ano se destacou por exigir a conexão de diferentes conteúdos e a sustentação de várias etapas de raciocínio.

Tempo curto para textos longos

Os candidatos tiveram cinco horas para responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Na avaliação de Celedônio, a densidade dos textos e dos cálculos de matemática impôs uma severa restrição de tempo, fator que limitou a estratégia de muitos estudantes. "Apesar de 8 questões altamente complexas, havia pelo menos 14 questões muito acessíveis", diz.

Como a dificuldade pesa na nota

As notas do Enem são calculadas pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que, segundo o edital, é a base do cálculo das proficiências. Pela amplitude da escala da TRI em matemática, afirma Celedônio, o candidato que garantiu as questões acessíveis tende a alcançar uma boa pontuação, embora o tempo tenha pesado. "Como a TRI valoriza os acertos nas questões fáceis e prioriza a coerência pedagógica, errar as questões difíceis não penalizou a nota de quem dominou a base", explica.

Segundo ele, os itens mais complexos exercem pouca ou nenhuma influência sobre o resultado de mais de 90% dos estudantes e da maioria das graduações. "A função deles é apenas desempatar a alta performance em carreiras de alta concorrência", diz.

O que apareceu em matemática

Números e porcentagem formaram o maior bloco da prova, com 10 questões, e a geometria plana teve oito, acima da média de seis, segundo a análise do SAS Educação. Idelfranio Moreira, diretor de ensino e inovações educacionais da empresa, destaca ainda a conversão de unidades, como polegada no violão, megabits e milímetros, e cita como a mais difícil a questão de um pingente com pirâmide e prisma apresentada sem figura.

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O especialista Melquias Sobral, do Sistema Positivo, comentou a prova logo após a aplicação. Em estimativa própria, calcula que cerca de 40% das questões envolveram matemática básica, como aritmética, contas e porcentagem, e cerca de 30%, geometria, com muitas questões sobre circunferências. Entre os conteúdos que apareceram, ele cita logaritmo, análise combinatória, média, moda e mediana.

Uma questão sobre desvio padrão, a partir de aplicativos de namoro e da matemática britânica Hannah Fry, foi citada por Sobral e por Moreira como exemplo de tema do cotidiano dos jovens. Outras questões cruzaram disciplinas: grupos sanguíneos em probabilidade e o "Abaporu", de Tarsila do Amaral, em proporção. Sobral lembra que o carro elétrico, tema que dialoga com ciências da natureza, havia aparecido também no domingo anterior.

Cíntia Marques, da Geekie Educação, chama a atenção para questões que exigiam leitura e interpretação, e não necessariamente cálculos. "Muitas questões trouxeram gráficos, imagens e situações muito próximas do dia a dia, a verdadeira matemática contextualizada", diz. Moreira cita ainda um gráfico de marcações por alternativa e por grupo de nota, que lembra a análise de itens da TRI.

Energia, ciência brasileira e o que mudou em ciências da natureza

Temas de energia e meio ambiente estiveram em 17 das 45 questões de ciências da natureza, de acordo com a análise do SAS Educação, e incluíram etanol e descarbonização, biogás produzido a partir de resíduos urbanos, impactos de hidrelétricas e a eficiência energética dos carros elétricos. "Carros elétricos, fontes de energia e consumo de aparelhos domésticos conectaram ciências da natureza a debates atuais. Em matemática, comparar produtos, interpretar tabelas e avaliar custos e benefícios deu sentido prático aos conteúdos estudados", afirma Celedônio.

A especialista Mariana Marasca, do SAE Digital, considera a prova de ciências da natureza dentro do esperado. Ela cita questões sobre modelos atômicos, estado de oxidação, circuitos, separação de misturas, fontes renováveis de energia e equações de termoquímica, além de uma de funções orgânicas que classifica como muito fácil. Entre as situações do dia a dia, Marasca lembra a que tratava de ligar os faróis do carro na neblina e a de fazer a água de uma mangueira de jardim ir mais longe.

A ciência feita no Brasil e os saberes indígenas também apareceram: a química do preparo da mandioca-brava pelos povos indígenas, o manejo do pirarucu no Médio Solimões e o trabalho da pesquisadora Mariangela Hungria, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vencedora do World Food Prize 2025, prêmio conhecido como "Nobel" da agricultura. Algumas questões partiram de artigos da revista "Química Nova na Escola". "Foi uma prova que pediu repertório científico sobre temas relevantes e atuais: transição energética, sustentabilidade e ciência feita no Brasil", avalia Moreira.

Na comparação com as provas de 2022 a 2025, Moreira observa que Leis de Newton e calorimetria, que apareceram em todas as edições do período, ficaram de fora em física. O mesmo ocorreu com ácido-base e pH, em química. Em biologia, a botânica voltou após duas edições ausente, e a hidrostática, com o tubo em U, também retornou. Entre os assuntos que apareceram, ele lista funções orgânicas, com a vanilina, aroma da baunilha, termoquímica, eletroquímica e separação de misturas, além de transgenia, clonagem e dengue. Moreira classifica a prova de ciências da natureza como de nível intermediário a fácil.

"Além de olhar para o que costuma 'sempre cair', ficar atento a temas relevantes e construir repertório acabam sendo fundamentais", diz.

Ligações com o primeiro dia

Segundo Celedônio e Moreira, o segundo dia retomou assuntos do primeiro sob outro ângulo. No tema do lixo, a prova de 8 de novembro tratou do destino dos resíduos do país, e a de domingo perguntou quanta energia eles geram como biogás. No petróleo, saiu a geopolítica no Estreito de Ormuz e entrou o comportamento do óleo derramado no mar.

Os saberes indígenas apareceram primeiro em território e cultura e, depois, na química do preparo da mandioca. Na saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi o tema da redação, e a prova de domingo trouxe dengue e imunologia. "Enquanto o primeiro dia abordou os obstáculos históricos à presença feminina nas carreiras científicas, o segundo destacou o trabalho da pesquisadora brasileira Mariangela Hungria", exemplifica Celedônio.

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Para ele, esse fio condutor, mesmo sem indicar articulação intencional entre as questões, reforça a característica do Enem de aproximar conteúdos escolares do cotidiano e avaliar a capacidade de relacionar informações. "O Enem mostra que os temas da sociedade atravessam todas as áreas do conhecimento, e a escola que trabalha assim prepara melhor o estudante", acrescenta Moreira.

O recado para escolas e cursinhos

Celedônio vê no aumento do nível de cobrança em matemática, que também coincidiu com exames como a Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo (USP), um balizador pedagógico para colégios e cursos preparatórios. O exame ensina no aspecto didático, diz, como na questão do primeiro dia que abordou o capacitismo e expressões preconceituosas do cotidiano, e também nos padrões de exigência. "Uma prova mais exigente estimula colégios e cursinhos a puxarem a régua para cima e refinarem a formação dos estudantes", afirma.

"Essa elevação do nível do ensino é saudável para o aprendizado e tende a fortalecer a base dos alunos para os próximos anos", conclui.

Anote

Gabarito dos dois dias: quarta-feira (18);

quarta-feira (18); Reaplicação: pedidos até 20 de novembro, na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante ); provas em 15 e 16 de dezembro;

pedidos até 20 de novembro, na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante ); provas em 15 e 16 de dezembro; Resultados individuais: 18 de janeiro de 2027;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá