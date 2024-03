Fies Social: inscrições começam na terça; confira o cronograma

GB Gabriella Braz

Fies 2024 deve contar com 112.168 vagas - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta quinta-feira (7/3), o edital que estabelece o cronograma do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) Social. Inscrições começam na terça-feira (12/3) e vão até sexta-feira (15/3) pelo portal Acesso Único.

O resultado da pré-seleção deve ser divulgado no dia 21 deste mês. Já a complementação da inscrição por parte dos candidatos pré-selecionados deve ser feita de 22 a 26 de março. Em 2024, o programa que oferece bolsas de financiamento para ingresso em instituições privadas de ensino superior deve contar com 112.168 vagas. Os candidatos que não estiverem pré-selecionados vão automaticamente para a lista de espera e podem ser chamados entre 28 de março e 30 de abril.

O edital conta ainda com uma mudança na hora da candidatura. Nesta edição, estudantes podem se inscrever em até três opções de curso em diferentes áreas do conhecimento. Nos anos anteriores, os candidatos deveriam escolher opções dentro do mesmo agrupamento de áreas.

O Fies Social, instituído em fevereiro, determina a reserva de 50% das vagas ofertadas pela Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC) para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Confira o cronograma: