Após polêmica, pesquisadora que rebolou em palestra se pronuncia

Após polêmica por rebolar durante uma palestra na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a historiadora da arte Tertuliana Lustosa se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (18/10). Em vídeo publicado no Instagram, ela aparece novamente dançando e cantando a mesma música da apresentação na UFMA.

"Para os fascistas que me odeiam, só dou um recadinho: eu ainda vou ser sua ministra da Educação. Eu virei mestranda da putaria", diz um trecho da música. Em pesquisa apresentada na universidade, a historiadora aborda as "implicações do prazer e do corpo enquanto potências pedagógicas e artísticas".

Tertuliana foi convidada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política para participar da mesa-redonda "Dissidências de gênero e sexualidades", na quinta-feira (17/10).

Em nota, a UFMA afirmou que a universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. "Por isso entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade", pontua a instituição.

Além disso, a universidade informou que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, "após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente".

Tertualiana se apresenta como historiadora da arte, mestranda na Universidade Federal da Bahia, escritora, mulher trans, cantora e compositora. Além disso, ela é vocalista da banda A Travestis.