Prouni gerou economia de R$ 224 bi, aponta levantamento

No entanto, o programa teve redução de 34% no número de alunos matriculados de 2019 a 2023. De acordo com o relatório, a redução do número de bolsas integrais, a falta de campanhas de divulgação e o fim do processo de oferta de vagas remanescentes são alguns dos fatores responsáveis pela diminuição. A pandemia de covid-19 também impactou nos números registrados pelo programa.

Menor desistência

O Instituto Semesp estima ainda que o total de formados que concluíram o ensino superior por meio do Prouni seja de mais de 1,1 milhão de estudantes. Os impactos do programa podem ser percebidos ainda na qualidade dos cursos. Entre 2014 e 2023, as instituições particulares sem Prouni tiveram taxa de desistência de 63%, enquanto as universidades que aderiram ao programa apresentaram desistência de 41%.

Entre os beneficiários do programa, o levantamento aponta que 60,6% são mulheres, 59,5% são autodeclarados pretos ou pardos e 50% têm até 24 anos. O estudo mostrou ainda que 78,4% têm bolsa integral. Entre as regiões, o sudeste é com maior quantidade de alunos, 42,9% do total, com destaque para São Paulo, com 24,2%. Os dados são referentes ao perfil dos alunos matriculados em 2020.

Os cursos com mais ingressos pelo Prouni são Direito (11,9%), Administração (8,3%), Enfermagem (6,7%), Psicologia (6,3%) e Pedagogia (6,2%).

O Instituto vai apresentar os dados no Seminário de Avaliação do Programa Universidade para Todos (Prouni), evento organizado pelo Ministério da Educação (MEC) que acontece nesta quinta-feira (28/11).