A classificação no processo seletivo do Fies no primeiro semestre de 2025 será realizada conforme a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem - (crédito: EBC)

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 2025 abriram nesta terça-feira (4/2) e vão até sexta-feira (7/2). Para se inscrever, o estudante deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas, em dois processos seletivos do Fies: um para o primeiro semestre de 2025 e outro para o segundo semestre.

Para concorrer às vagas do Fies, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer uma das edições a partir da de 2010 até a mais recente. Além disso, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das cinco provas do exame e a nota na prova de redação precisa ser superior a zero. É vedada a inscrição de quem declarou ter participado do Enem como “treineiro”.