Estudantes da UnB protestam pela redução no preço das refeições

CB Correio Braziliense

Ação resulta em liberação das catracas do RU por 1h - (crédito: Divulgação / DCE)

Por Yandra Martins* — O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade de Brasília (UnB) realizou um ato nesta quinta-feira (4/9) como parte da mobilização para redução do preço do Restaurante Universitário (RU). O valor atual é de R$ 6,10 e os estudantes querem que passe para R$ 2,50.

O ato foi realizado no horário do almoço, com a liberação das catracas do RU para que os estudantes pudessem acessar o refeitório. Ao longo da ação, integrantes da entidade foram informados pelos alunos que a comida havia sido suspensa. A partir disso, entraram em contato com a Reitoria para retomar o funcionamento normal. As filas foram reorganizadas e o pagamento realizado nas catracas.

Segundo André Doz, aluno da instituição e integrante do DCE, a Reitoria havia se comprometido em fazer a redução do valor, mas somente após o protesto foi9 apresentada uma proposta.

Leia também: Brasiliense de 11 anos cria fórmula de matemática validada por professores da UnB

A Reitoria firmou, em nota, o compromisso de manter o diálogo constante e transparente com o DCE, mas criticou a maneira como ocorreu o ato. "Lamentamos que a forma adotada na manifestação realizada pelo DCE nesta quinta-feira (4/9), no horário de almoço, tenha prejudicado a prestação dos serviços do Restaurante Universitário (RU), impactando o atendimento regular à comunidade”, diz a nota assinada pela reitora Rozana Naves e o vice-reitor Márcio Muniz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso