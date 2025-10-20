CY Caetano Yamamoto

Presidente Lula durante encontro com os alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O novo edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) — rede de apoio a cursinhos populares no Brasil, para auxiliar estudantes socialmente desfavorecidos — foi assinado pelo ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no sábado (18/10). A medida, que deve sair em dezembro, prevê o apoio para até 500 cursinhos populares em todo o país em 2026, com investimento estimado de R$ 108 milhões.

Com o novo edital, o MEC pretende expandir a rede de cursinhos e fortalecer a estrutura de apoio técnico, aumentando as oportunidades para estudantes socialmente desfavorecidos que buscam ingressar na educação superior, especialmente por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Leia mais: Cursinho abre vagas gratuitas para concurso de professor temporário

O ministro Camilo destacou a importância do fortalecimento das iniciativas voltadas à preparação para o Enem e reafirmou o compromisso do MEC em ampliar o acesso dos estudantes a oportunidades de formação. Segundo ele, a ação representa um passo fundamental para consolidar políticas públicas que promovam inclusão e equidade educacional.

De acordo com o presidente Lula, a medida demonstra que o governo brasileiro acredita no potencial da juventude e, por isso, tem feito um investimento contínuo no ensino público. “Essa é uma festa extraordinária. Ninguém na idade de vocês deveria desistir, não desanimem. Seguiremos apostando na educação, porque não existe nenhum país no mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação”, frisou em evento com estudantes.

Em seu primeiro edital, o programa selecionou 384 cursinhos, beneficiando mais de 12,1 mil estudantes em todas as regiões do país, com investimento de R$ 74 milhões.

Cada cursinho contemplado recebeu até R$ 163,2 mil para o pagamento de professores, coordenadores e apoio técnico-administrativo, incluindo auxílio-permanência de R$ 200 mensais para até 40 alunos por unidade.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular