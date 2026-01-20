Enamed 2025: saiba o que ocorre com cursos com desempenho ruim

Jéssica Andrade

O Enamed é uma prova anual aplicada pela primeira vez em outubro do ano passado, pelo MEC. O objetivo é avaliar a formação médica no Brasil. As notas do Enamed 2025 foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (19/1) - (crédito: gov.br/Divulgação)

Os cursos de medicina que obtiveram conceito Enamed 1 e 2 serão submetidos a processo administrativo de supervisão e a medidas cautelares definidas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), do Ministério da Educação. Segundo o MEC, entre os cursos de instituições públicas e privadas que participaram do exame, 99 (32%) ficaram nas faixas 1 e 2, desempenho considerado adequado.

As medidas variam de acordo com o grau de risco identificado a partir do percentual de proficiência. Na faixa 1, oito cursos com menos de 30% de concluintes proficientes terão suspensão de vagas; outros 13 cursos, com proficiência entre 30% e 40%, sofrerão redução de 50% na oferta de ingressos. Na faixa 2, 33 cursos com 40% a 50% de concluintes proficientes terão redução de 25% das vagas.

De acordo com a pasta, 45 cursos da faixa 2 com proficiência acima de 50% sofrerão, por enquanto, apenas a proibição de aumento de vagas, sem outras medidas cautelares específicas.

A Seres deve notificar as instituições sobre a abertura do processo; elas poderão se manifestar em até 30 dias e pedir prazo para saneamento de deficiências. O MEC afirma que as medidas devem vigorar até a publicação do Conceito Enade 2026 e que o objetivo é induzir melhorias na qualidade dos cursos, sem prejuízo aos estudantes.

“É uma maneira de a instituição se aperfeiçoar. É um instrumento para que a gente possa fazer as instituições corrigirem a terem um ensino de qualidade. É uma forma de monitoramento com o único objetivo de melhorar o ensino”, explicou Camilo.

O Enamed é uma prova anual aplicada pela primeira vez em outubro do ano passado, pelo MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O objetivo é avaliar a formação médica no Brasil. As notas do Enamed 2025 foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (19/1). O exame é a versão do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) específica para cursos de medicina.