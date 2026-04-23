Exposição com capas do Correio ganha destaque no 25° Enejor

Capas históricas e emblemáticas do Correio Braziliense ganham destaque em uma exposição no 25º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo (Enejor), na Universidade de Brasília (UnB). O evento, que neste ano tem como tema o "ensino de jornalismo e a crise climática", ocorre até essa sexta-feira (24/4), na Faculdade de Comunicação da UnB (FAC-UnB), no campus Darcy Ribeiro.
"A partir do acervo de imagens do Cedoc, a exposição mostra desde o desafio de Assis Chateaubriand para JK em 1959, que prometeu que se ele inaugurasse Brasília na data prometida, no mesmo dia haveria um jornal e uma TV dos Diários Associados", explica Cilene Vieira, gerente do Centro de Documentação (Cedoc) do jornal.
Entre as capas expostas, está a manchete sobre início da obrigatoriedade de motoristas pararem na faixa de pedestre, em 1º de abril de 1997. "Para os estudantes de jornalismo são informações importantes sobre a história do principal jornal da capital e os dos mais importante do país, também presente em todas as plataformas digitais", diz Cilene.
O 25º Enejor também contará com o lançamento de 13 livros, que estão disponíveis gratuitamente para download.
A edição de 2026 do Enejor é considerada a maior em relação ao número de inscrições e submissões, com 119 ao todo. Cerca de 200 professores, pesquisadores, estudantes, graduados e pós-graduandos de todo o Brasil participam do encontro.
O evento é uma rede de parcerias, que conta com o fomento da Capes, realização da Abej e da UnB. A programação completa do Enejor está disponível no site do evento.
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