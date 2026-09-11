Enamed 2026 tem reaplicação em outubro; pedidos vão até 15 de setembro

Correio Braziliense

A reaplicação está prevista para 18 de outubro. Para quem tiver o pedido deferido, o resultado final do Enamed 2026 será, exclusivamente, o obtido nessa segunda aplicação - (crédito: Freepik)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou nesta sexta-feira (11) o edital com as regras e o cronograma da reaplicação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026. Os participantes que se enquadrarem nos critérios estabelecidos poderão solicitar a reaplicação nos dias 14 e 15 de setembro, exclusivamente pelo Sistema Enamed.

O Enamed avalia a qualidade da formação médica no Brasil. O exame é aplicado pelo Inep e voltado a dois públicos: estudantes do 4º ano de medicina inscritos no Enade 2026, com prova regular marcada para este sábado, 13 de setembro; e médicos formados inscritos diretamente no Enamed.

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A reaplicação está prevista para 18 de outubro. Para quem tiver o pedido deferido, o resultado final do Enamed 2026 será, exclusivamente, o obtido nessa segunda aplicação. O resultado da prova regular perde validade automaticamente após o deferimento e não será divulgado ao participante aprovado para a reaplicação.

O prazo para preenchimento dos questionários do Estudante e Contextual fecha amanhã, 12 de setembro, no Sistema Enamed. Quem não preencher somente poderá consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição e o local de prova a partir das 0h de 13 de setembro.

O gabarito preliminar da reaplicação será publicado em 20 de outubro. Os recursos poderão ser apresentados entre 20 e 22 de outubro. O resultado final, o gabarito definitivo e o resultado dos recursos serão divulgados em 4 de dezembro.

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