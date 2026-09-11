Só metade dos alunos termina a escola no tempo esperado

JP João Pedro de Lara Resende

Trabalhar com médias, esconde as desigualdades entre grupos sociais - (crédito: Unsplash legenda)

Apenas 51% dos estudantes brasileiros completam a trajetória escolar com regularidade e chegam ao fim de cada etapa na idade esperada, sem reprovação nem abandono. O dado foi citado pelo professor emérito da UFMG e ex-presidente do Inep, Francisco Soares, durante o 6º Seminário Internacional de Gestão Educacional, promovido pelo Instituto Unibanco, em São Paulo.



"Perceba, é pouca gente", disse Soares ao Correio. "Eu preciso dizer às pessoas: quando fiz a correlação, queria ver como está a trajetória dos estudantes nessa cidade com o Ideb alto."

O Ideb não mede trajetória. O índice combina o desempenho dos alunos em provas de língua portuguesa e matemática com a taxa de aprovação, que indica se o aluno passou de ano, mas não informa se ele entrou na escola aos seis anos, se repetiu alguma série, se saiu e voltou ou se chegou ao fim com defasagem acumulada.



Soares defende que a trajetória escolar passe a ser acompanhada pelas redes como indicador complementar ao Ideb. "Resultado é absolutamente fundamental. Mas eu estou defendendo um leque maior de resultados analisados com formas educacionais mais sólidas", afirmou.



A comparação com o Chile

Para dimensionar o problema, Soares comparou o Brasil ao Chile. Segundo ele, ao final do ensino médio no Chile, 88% dos jovens completaram a trajetória com, no máximo, um ano de atraso. "A performance de defasagem dos estudantes chilenos no final do ensino médio é um pouquinho melhor do que a dos brasileiros com cinco anos de escolaridade", disse.

No Brasil, ao final do ensino médio, cerca de 46% dos estudantes que permanecem na escola apresentam defasagem de 2 anos ou mais.

O que o Ideb não mostra



O dado se conecta com outra crítica feita por Soares no seminário: a de que o Ideb, ao trabalhar com médias, esconde as desigualdades entre grupos sociais. "Na realidade, o que nós temos é pouca explicitação das desigualdades", afirmou. "Num país desigual como o nosso, eu devo dizer o Ideb dos diferentes grupos sociais."



Segundo ele, os dados estratificados por nível socioeconômico e raça estão nos bancos de dados do Inep, mas não são divulgados com esse recorte. "Não existe nenhuma dificuldade estrutural para que a gente faça isso", disse. "É uma questão de mudança."



O Correio acompanhou o evento a convite do Instituto Unibanco

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá