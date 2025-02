Latam abre mais de 800 vagas para tripulantes de cabine e técnicos no Brasil

FN Fabio Nakashima*

Com crescimento de 13% na frota nos últimos dois anos, a LATAM segue ampliando operações - (crédito: Divulgação/LATAM)

A LATAM Brasil, maior empregadora do setor aéreo no país, anunciou a abertura de 895 vagas para tripulantes de cabine e técnicos em 2025. O processo seletivo, que inicia em 14 de fevereiro, disponibilizará 738 oportunidades para comissários de voo e 157 para copilotos. As inscrições vão até 19 de fevereiro, no site: (https://www.latamairlines.com/br/pt/trabalhe-conosco).

Os candidatos interessados nas vagas devem atender a requisitos específicos para cada função. Para comissários de voo, é necessário ter ensino médio completo, Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido por pelo menos um ano, aprovação na prova teórica da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e experiência prévia em atendimento ao cliente ou vendas. Já para copilotos, exige-se licença de Piloto Comercial de Avião, habilitações técnicas (IFRA e MLTE ou Tipo), Certificado de Conhecimentos Teóricos (CCT) de Piloto de Linha Aérea (PLA) e, no mínimo, 150 horas totais de voo. Além disso, ambos os cargos requerem passaporte brasileiro válido e, para os copilotos, curso superior completo.

De acordo com Jefferson Cestari, diretor de Recursos Humanos da Latam Brasil, o investimento demonstra o compromisso da companhia com o setor aéreo nacional. "A abertura dessas vagas reforça nosso planejamento eficiente e sustentável, essencial para o desenvolvimento da economia e da sociedade", afirma. Os interessados devem atender aos requisitos estabelecidos para cada função, incluindo certificações exigidas pela Anac.

Formatura comissários(as) de voo da LATAM Brasil (foto: Divulgação/LATAM)

Para democratizar o processo seletivo, a Latam implementou 90% das etapas de forma on-line, com entrevistas presenciais apenas na fase final. Além disso, a exigência de inglês ou espanhol para comissários de voo passou a ser um diferencial, e não mais um requisito obrigatório. A mudança visa ampliar a diversidade de candidatos e facilitar o acesso de profissionais de diferentes regiões do país.

Os aprovados passarão por treinamentos rigorosos antes de iniciar as atividades. Comissários terão aproximadamente 234 horas de capacitação, abrangendo simulações de pouso na água, evacuação de emergência e atendimento a passageiros. Já os copilotos passarão por três fases de preparação, incluindo treinamentos teóricos, prática em simuladores e instrução em rota com comandantes experientes.

Local para treinamento de comissários(as) na Academia Corporativa LATAM (foto: Divulgação/LATAM)

Segundo a nota enviada pela Latam, a ampliação do quadro de funcionários acompanha o crescimento da empresa no Brasil. Nos últimos dois anos, a companhia expandiu sua frota em 13%, incorporando 25 novas aeronaves. Atualmente, opera voos para 52 aeroportos no país e prevê um aumento de até 8% na oferta doméstica de assentos em 2025.