Escolas do Futuro de Goiás abrem vagas para cursos gratuitos de tecnologia

FN Fabio Nakashima*

Alunos das Escolas do Futuro de Goiás participam de aulas práticas em tecnologia e empreendedorismo - (crédito: Reprodução/Instragram)

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) estão com inscrições abertas para mais de 4 mil vagas em cursos gratuitos presenciais de curta e média duração nas áreas de tecnologia, formação básica e empreendedorismo. As oportunidades são destinadas a pessoas com ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos, com aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno, dependendo da unidade. As inscrições podem ser feitas pelo site: (efg.org.br/editaiscursos), com prazos variando de 5 de maio a 6 de junho, dependendo do curso.

Entre as opções de cursos estão inteligência artificial, pilotagem de drones, automação e robótica, programação de computadores, Excel básico, inglês instrumental, criação de conteúdo digital e liderança e gestão de equipes. O processo seletivo ocorre por ordem de inscrição, e as turmas são formadas assim que o número de alunos atingir a quantidade de vagas disponíveis. Os resultados serão divulgados no site da EFG, e as aulas começam cinco dias úteis após a publicação da lista de aprovados.

A iniciativa faz parte da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e, desde 2021, as EFGs são geridas em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).