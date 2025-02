Embraer abre 40 vagas de emprego em São Paulo

FN Fabio Nakashima*

Entre as vagas de destaque estão os cargos de analista de compliance, analista de TI, analista de recursos humanos e engenheiro de desenvolvimento de produto - (crédito: Tom Williams/AFP)

A fabricante de aeronaves Embraer anunciou a abertura de 40 vagas de emprego em diferentes cidades do estado de São Paulo, incluindo São José dos Campos, Gavião Peixoto, Botucatu e Sorocaba. As oportunidades abrangem diversas áreas, como compliance, marketing, tecnologia da informação (TI) e engenharia e qualidade, com posições para contratação efetiva e cadastro no banco de talentos.

Algumas vagas oferecem a possibilidade de trabalho híbrido, permitindo que parte das atividades seja realizada remotamente. Entre os cargos em destaque, estão analista de compliance, analista de TI, analista de recursos humanos e engenheiro de desenvolvimento de produto, contemplando profissionais de diferentes níveis de experiência. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial da empresa: https://embraer.gupy.io/.

A Embraer também reafirma seu compromisso com a diversidade e a inclusão, disponibilizando oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e promovendo iniciativas para a contratação de mulheres e pessoas negras. Além das vagas abertas, a Embraer mantém um banco de talentos para futuras contratações em dezenas de áreas, como administração de contrato de suprimentos, engenharia de planejamento, técnico da qualidade e operador de logística.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues