Paloma Gastal, presidente do Instituto Gabriel Gastal (IGG) - (crédito: Divulgação / Instituto Gabriel Gastal )

O Instituto Gabriel Gastal (IGG) realizará, na próxima quarta-feira (11/3), uma iniciativa gratuita de capacitação em Inteligência Artificial. A ação contará com a parceria da Amazon Web Services (AWS), por meio do programa AWS Treina Brasil. O lançamento ocorrerá a partir das 17h, no piso inferior da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília (DF). Ao todo, serão 30 mil vagas para o curso online.

A ação promoverá, além da capacitação gratuita em IA, direcionamentos sobre computação em nuvem. O curso será voltado a estudantes, jovens em situação de vulnerabilidade social, profissionais, empreendedores, pequenas e médias empresas (PMEs) e organizações do terceiro setor, segundo destacou a própria organização.

A atividade materializa o maior esforço de treinamento em massa já feito pela AWS no Brasil. A meta principal é que 1 milhão de pessoas estejam capacitadas ao final de 2028. "A ideia do curso surgiu para alcançar um número expressivo de jovens vulneráveis e deixá-los atualizados com o que há de melhor no mercado de trabalho”, diz Paloma Gastal, presidente do Instituto Gabriel Gastal (IGG), ao Correio.

“O curso será online, e teremos aulões presenciais uma vez por mês, em que professores da Universidade de Brasília (UnB) estarão presentes para tirar dúvidas. Em cada aulão serão sorteados cursos profissionalizantes da Amazon, com duração de 3 meses. O aluno que sai com esse certificado tem uma fila de empresas parceiras interessadas, pois é um curso que só os alunos mais aplicados concluem”, acrescentou Paloma.

As inscrições poderão ser feitas a partir da data do evento, de forma gratuita, por meio deste link. Certificados serão entregues mediante a conclusão de todos os cursos do programa. Estarão incluídos inteligência artificial generativa, aprendizado de máquina, fundamentos de computação em nuvem, inovação, transformação digital e casos práticos de aplicação.

O lançamento da iniciativa contará com a presença de diversos convidados, como a segunda-dama do Brasil e filantropa, Lu Alckmin; a gerente de Programas Educacionais para a América Latina da Amazon Web Services, Andressa Reguine Sinenberg; Bruno da Costa, CEO e fundador da Global Leaders Experience; e Maria Paula Fidalgo, vice-presidente do Instituto Gabriel Gastal.

“A expectativa do Instituto e foco principal é ensinar jovens e adultos com o que há de mais atual na área de tecnologia e IA e integrar esses alunos no mercado de trabalho, transformando suas vidas”, declara Paloma.

Instituto dá nome a adolescente que morreu em acidente de trânsito

O Instituto Gabriel Gastal é responsável por atuar na promoção e democratização do acesso à educação digital. Leva o nome do filho de Paloma, presidente do instituto. Gabriel Gastal morreu, no dia 12 de abril de 2025, em um acidente de trânsito.