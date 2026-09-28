Campanha do Dia Mundial do Jornalismo reúne 130 participantes brasileiros

Gabriel Botelho

microfone, rádio, podcast, estúdio - (crédito: Daniel Rubio/Unsplash)

A mobilização pelo Dia Mundial do Jornalismo reúne 130 veículos, entidades, sindicatos e profissionais de diversas regiões do Brasil. O dado é 40% maior do que o registrado em 2025. A data é celebrada nesta segunda-feira (28/9). O evento, inicado na última sexta-feira (25/9), acontece até esta quinta-feira (1º/10).

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A programação é remota e conta com a exposição de artigos, vídeos, anúncios impressos, banners e conteúdos voltados para as redes sociais. As inscrições estão abertas por meio deste link. Veículos, profissionais e demais instituições sem inscrições feitas formalmente também já tiveram a chance de publicar e compartilhar materiais da campanha.

A responsável pela organização do evento é a World Editors Forum, fórum de editores da World Association of News Publishers (WAN-IFRA). São tocados pela The Canadian Journalism Foundation e pelo Project Kontinuum.

Pela primeira vez, a participação brasileira no fórum contou com as adesões da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) e Abralegal, relacionada à publicidade legal. Há, ainda, instituições de ensino, como as faculdades de Jornalismo da ESPM, tanto de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro.

"Esse crescimento (de 40% entre 2025 e 2026) mostra uma compreensão maior sobre o papel do jornalismo e sobre a importância de explicar como esse trabalho é feito. O jornalismo tem um método próprio, baseado em apuração, checagem, diversidade de fontes, contraditório, edição, correção de erros, responsabilidade, independência e compromisso com os fatos", salientou Marcelo Rech, presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), via assessoria.

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O envolvimento dos veículos regionais, locais e hiperlocais também merece destaque. Eles acompanham de perto a vida das pessoas, os problemas das comunidades e as decisões do poder público (...) O jornalismo fiscaliza o poder, ajuda a preservar e ampliar direitos e oferece informação para as pessoas tomarem decisões. Também cria espaços para o diálogo entre grupos com interesses e opiniões diferentes", completou Marcelo.

A campanha brasileira no fórum reúne 20 artigos de especialistas tanto nacionais, quanto internacionais. Também estão incluídos produtos como vídeos, peças digitais e anúncios impressos. Estão incluídos veículos regionais, locais e hiperlocais.