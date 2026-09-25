Mariana Niederauer

Primeira edição do festival ocorreu em Brasília - (crédito: Daniel Fagundes /Trilux)

O Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho chega a Recife no próximo mês. A iniciativa da jornalista Katia Cubel, da Engenho Comunicação, já consolidada aqui em Brasília, agora vai abranger estudantes da capital pernambucana.

Será em 28 de outubro, no auditório da OAB Pernambuco, com as presenças confirmadas do jornalista Francisco José, da presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, e do blogueiro Magno Martins.

Katia Cubel é a idealizadora do festival e dos prêmios Engenho de Jornalismo e Engenho Mulher (foto: João Teles/Divulgação)

O evento é uma oportunidade para estudantes conhecerem mais sobre o dia a dia do jornalismo, os desafios da profissão na atualidade e ter orientações sobre como se preparar para o mercado de trabalho.

A estreia do Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho foi no ano passado, aqui em Brasília. Segundo Katia Cubel, fundadora da Engenho e idealizadora do festival, a criação atendeu a um apelo dos coordenadores dos cursos de jornalismo aqui de Brasília para ajudar na formação dos estudantes. E a ideia é expandir pra mais regiões do país.