Correio recebe, em Cuiabá, troféu de campeão do Prêmio CFA de Jornalismo

Correio Braziliense

Patrick Selvatti é bicampeão do Prêmio CFA de Jornalismo - (crédito: CFA/Divulgação)

O jornalista do Correio Patrick Selvatti recebeu, nessa sexta-feira (13/11), em Cuiabá, o troféu pelo primeiro lugar na categoria Texto da segunda edição do Prêmio CFA de Jornalismo. O jornal conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar da premiação promovida pelo Conselho Federal de Administração (CFA).

Patrick Selvatti venceu com a série Administração que transforma o país, publicada no caderno Trabalho & Formação entre junho e setembro deste ano. São quatro reportagens sobre gestão humanizada, desenvolvimento regional, IA e transparência pública, ouvindo empresários, especialistas e gestores públicos, além de fontes do sistema CFA/CRAs.

Confira a série premiada:

Com o tema Administração que transforma o Brasil, a segunda edição da premiação recebeu 168 trabalhos de jornalistas profissionais e estudantes de Jornalismo, representando 24 das 27 unidades federativas. O número de inscrições mais que dobrou em relação à edição anterior. A premiação contempla as categorias profissionais texto, áudio e vídeo, além de jornalismo universitário, novidade desta edição destinada a estudantes que produziram conteúdos em veículos-laboratórios acadêmicos.

Subeditor do Correio, Patrick conquistou o Prêmio CFA de Jornalismo (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A premiação foi realizada no centro de Eventos do Pantanal, na capital matogrossense. Na primeira edição, o Correio conquistou o primeiro lugar com a reportagem: O futuro da administração: qual é o perfil dos novos profissionais da carreira?, também assinada por Patrick Selvatti, que é subeditor de Cidades.