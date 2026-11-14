Correio recebe, em Cuiabá, troféu de campeão do Prêmio CFA de Jornalismo

O jornalista do Correio Patrick Selvatti recebeu, nessa sexta-feira (13/11), em Cuiabá, o troféu pelo primeiro lugar na categoria Texto da segunda edição do Prêmio CFA de Jornalismo. O jornal conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar da premiação promovida pelo Conselho Federal de Administração (CFA).
Patrick Selvatti venceu com a série Administração que transforma o país, publicada no caderno Trabalho & Formação entre junho e setembro deste ano. São quatro reportagens sobre gestão humanizada, desenvolvimento regional, IA e transparência pública, ouvindo empresários, especialistas e gestores públicos, além de fontes do sistema CFA/CRAs.
Confira a série premiada:
- Administradores impulsionam vidas por meio de modelo humanizado de negócios
- Estratégias projetam o Brasil com gestão de excelência que fortalece as regiões e agregam valor à sustentabilidade
- Gestores mostram que, em relação à IA, o diferencial estratégico deve vir do topo
- Gestores públicos levam transparência e educação cidadã à população
Com o tema Administração que transforma o Brasil, a segunda edição da premiação recebeu 168 trabalhos de jornalistas profissionais e estudantes de Jornalismo, representando 24 das 27 unidades federativas. O número de inscrições mais que dobrou em relação à edição anterior. A premiação contempla as categorias profissionais texto, áudio e vídeo, além de jornalismo universitário, novidade desta edição destinada a estudantes que produziram conteúdos em veículos-laboratórios acadêmicos.
A premiação foi realizada no centro de Eventos do Pantanal, na capital matogrossense. Na primeira edição, o Correio conquistou o primeiro lugar com a reportagem: O futuro da administração: qual é o perfil dos novos profissionais da carreira?, também assinada por Patrick Selvatti, que é subeditor de Cidades.
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