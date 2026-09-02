CNE aprova diretrizes para uso de inteligência artificial na educação

Gabriel Botelho

. - (crédito: Maurenilson/CB)

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, nessa segunda-feira (1°/9), as diretrizes que tornam possível o uso de inteligência artificial na educação. As normas estabelecem níveis de risco do eventual emprego da tecnologia em diferentes tipos de atividade na área educacional. O documento, no entanto, ainda precisará ser homologado pelo Ministério da Educação (MEC).

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Um documento com uma uma escala de risco foi elaborado para orientar escolas e universidades diante da novidade. Os níveis variam de "baixo risco" até "risco excessivo ou incompatível com finalidades educacionais".

Além disso, foi estipulado o período de 1 ano para que as redes se adequem às normas após a homologação do texto. O intuito é orientar gestores para o uso saudável dessas ferramentas, sem que hajam prejuízos aos estudantes.

Os usos de baixo risco são os destinados, de forma geral, a planejamento e organização. Eles não levam em conta funcionalidades como avaliações. Entre eles estão: organização de materiais didáticos; apoio à acessibilidade; revisão textual não avaliativa; ferramentas auxiliares de planejamento; e sistemas sem perfilização individual significativa.

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Os de risco moderado são os que promovem algum nível de interação com os estudantes. Nesses casos, é indicado que haja revisão humana obrigatória e monitoramento frequente. Entre eles estão: sistemas de tutoria; ferramentas de feedback formativo; assistentes institucionais; apoio à produção textual; e mecanismos de recomendação acadêmica sem efeito decisório automático.

Os de alto risco são as que podem surtir efeitos de forma direta na vida acadêmica dos alunos, assim como restringir direitos. Um exemplo é a seleção de alunos por meio da IA. Entre eles estão:

sistemas de correção automatizada de avaliações com repercussão acadêmica;

"proctoring biométrico", ou seja, ferramenta que utiliza a IA para verificar características físicas dos estudantes em tempo real;

perfilização acadêmica individualizada; sistemas relacionados à seleção, certificação, concessão de benefícios ou análise disciplinar; e

aplicações que envolvam tratamento de dados pessoais sensíveis ou inferências comportamentais relevantes.



Já o grau mais alto, definido como risco excessivo ou incompatível com o sistema educacional, incluiu atividades que podem ser discriminatórias, que podem resultar em violações dos direitos estudantis. Entre eles estão: sistemas de pontuação social; vigilância emocional; exploração de vulnerabilidades de estudantes; perfilização psicológica ou biométrica para fins classificatórios ou disciplinares; e decisões exclusivamente automatizadas com efeitos relevantes.