Denúncias, acordos e guerras: a retrospectiva 2024 ao redor do mundo

O ano de 2024 foi marcado por inúmeros eventos de importância mundial. Nomes como Donald Trump, Joe Biden, Bashar al-Assad, Gisèle Pelicot, Luigi Mangione e outras figuras impactaram diretamente o curso mundial.

Catástrofes naturais também assolaram diversas regiões do globo e chamaram atenção para as consequências do aquecimento global. Houve, ainda, momentos de celebração universal, como os Jogos Olímpicos. A seguir, confira os acontecimentos mais marcantes do ano:

Terremoto de magnitude 7,6 no Japão

Terremoto em Anamizu (foto: ANAMIZU, ISHIKAWA, JAPAN, JAPÃO)

No primeiro dia de 2024, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 7,6. O tremor principal ocorreu na cidade de Anamizu, na região de Ishikawa, por volta de 16h10 no horário local (4h10 no horário de Brasília). Casas e prédios desabaram e o alerta de tsunami com ondas de até 15 metros foi acionado. Ao menos 48 pessoas morreram.

Lista de celebridades em documentos de Jeffrey Epstein

Protestos contra os crimes de Epstein (foto: TIMOTHY A. CLARY)

Em janeiro, documentos ligados a Jeffrey Epstein, magnata financeiro e criminoso sexual americano condenado à prisão perpétua, revelaram nomes de celebridades que estariam relacionadas ao esquema sexual do empresário. Entre os citados estão o príncipe Andrew, da Inglaterra, que é acusado de ter tido relações sexuais com uma menor de idade a mando de Epstein. Leonardo diCaprio, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Bruce Willis, Kevin Spacey, George Lucas, Naomi Campbell e Stephen Hawking também são mencionados, mas não são acusados de nenhum crime.

Guerra entre Rússia e Ucrânia completa dois anos

O conflito entre Rússia e Ucrânia completou dois anos em 24 de fevereiro. Ao longo de 2024, a Ucrânia ficou em uma posição predominantemente defensiva, mas nos últimos meses do ano mudou a abordagem ao atacar o território russo e dizimar figuras importantes, como o general Igor Kirillov, ligado ao governo do presidente russo Vladimir Putin.

A Rússia, por sua vez, manteve a posição predominantemente ofensiva, realizando ataques expressivos contra a Ucrânia. Em 26 de novembro, o país realizou o maior ataque com drones da guerra, com 188 equipamentos kamikaze, provocando grandes danos à infraestrutura ucraniana.

Em novembro, a Ucrânia recebeu do presidente americano Joe Biden a autorização para usar mísseis americanos de longo alcance. A medida preocupou Putin, pois poderia significar uma escalada no conflito. Em dezembro, o presidente russo alegou que está pronto para negociar o fim da guerra com a Ucrânia, e sugeriu que as negociações comecem em 20 de janeiro de 2025.

Suposto desaparecimento de Kate Middleton

Kate Middleton anunciou diagnóstico em vídeo gravado na quarta-feira (foto: BBC Studios/AFP)

Entre dezembro de 2023 e março de 2024, a Princesa de Gales esteve afastada dos deveres reais, o que despertou especulações nas redes sociais. Em janeiro, o Palácio de Kensington informou que Kate passou por uma cirurgia e deveria se recuperar até a Páscoa — sem maiores detalhes.

Internautas levantaram a possibilidade de que Kate teria doado um rim ao rei Charles, ou então que estaria separada do Príncipe William. No dia das mães na Inglaterra, em março, a princesa publicou uma foto com os filhos que tinha sido alterada digitalmente, fato que aumentou ainda mais as especulações de que ela estaria desaparecida.

Dias depois, Kate anunciou que enfrentava um câncer e que realizava quimioterapia preventiva. Em junho, ela realizou sua primeira aparição pública após o anúncio do diagnóstico e aos poucos voltou a exercer as funções reais.

Primeira mulher eleita no México

Mexico's President Claudia Sheinbaum (foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Em 2 de junho, Claudia Sheinbaum foi eleita a primeira mulher e a primeira pessoa de herança judaica a comandar o México. Ela venceu o pleito presidencial com mais de 60% dos votos, marcando uma conquista histórica em um país conhecido pela cultura profundamente patriarcal e católica.

Militares invadem palácio presidencial da Bolívia e tentam dar golpe

Militares comandados pelo ex-comandante do Exército da Bolívia, Juan José Zúñiga, invadiram o palácio presidencial do país em 26 de junho e tentaram aplicar um golpe de Estado, a fim de demover o presidente Luis Arce. Os militares ficaram quatro horas na Praça Murillo e inclusive tentaram entrar com um tanque de guerra dentro do Palacio Quemado, a sede do poder.

O movimento foi desarticulado por Arce, que destituiu Zuñiga, bem como os comandantes da Marinha e da Aeronáutica. A Procuradoria-Geral da Bolívia abriu uma investigação contra o ex-comandante e os militares que participaram do ato.

Verão mais quente da história

Verão mais quente da história (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O verão de 2024 no Hemisfério Norte entrou para a história por ser o mais quente já registrado, segundo o observatório europeu Copernicus. O período desbancou o verão de 2023, que até então tinha registrado as maiores temperaturas. O dia 22 de julho foi o dia mais quente da história, com a temperatura global de 17,15°C. Em agosto, por sua vez, a temperatura global atingiu 22,96ºC, 1,5ºC mais alta do que normalmente é registrado nesta época.

Olimpíadas de Paris

Gabriel Medina após pegar uma grande onda durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 (foto: JÉRÔME BROUILLET/AFP)

Entre 26 de julho e 11 de agosto, ocorreram os Jogos Olímpicos de Paris. A cerimônia de abertura contou com a participação de Celine Dion e Lady Gaga e emocionou espectadores em todo o mundo.

Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar na colocação geral, com 40 medalhas de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. A China ficou em segundo, com 40 ouros, 27 pratas e 24 bronzes. O Brasil alcançou a 20ª colocação, com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes.

Não faltaram polêmicas envolvendo os Jogos Olímpicos, desde a poluição do rio Sena, no qual o presidente Emmanuel Macron prometeu nadar, até a comida escassa, ruim e com vermes na Vila Olímpica.

Eleições na Venezuela

Em 28 de julho, os venezuelanos foram às urnas para decidir o presidente do país pelos próximos anos. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, Nicolás Maduro foi reeleito com 51,2% dos votos, resultado que é contestado pela oposição. Internacionalmente, questionou-se a transparência do pleito. O Brasil, inclusive, pediu que o CNE liberasse as atas das urnas, que poderiam comprovar a veracidade da votação.

Houve manifestações em todo o país, e figuras da oposição foram presas por questionarem os resultados. Apesar de ter sido anunciado derrotado, o candidato oposicionista, Edmundo González Urrutia, que está exilado na Espanha desde setembro, disse que voltará à Venezuela em 10 de janeiro de 2025 para tomar posse.

Prisão do rapper P. Diddy

A defesa de Sean negou as acusações contra o ator (foto: ANGELA WEISS / AFP)

Após meses de investigação, o rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi preso em 16 de setembro, acusado de tráfico sexual e agressão. Ao longo do ano, o artista foi denunciado por mais de 100 vítimas, algumas delas menores de idade. As acusações abrangem o período de 1991 até este ano, em cidades como Nova York, Los Angeles e Miami.

Além de abusar sexualmente das vítimas, Combs é acusado de promover festas chamadas “freak offs”, nas quais incentivava o tráfico sexual. Jay-Z, Will Smith, Diana Ross, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, Vera Wang, Bruce Willis e Justin Bieber foram alguns dos famosos que compareceram às festas de Diddy. Internautas especularam que eles soubessem o que acontecia nos eventos e que compactuam com os crimes.

Gisèle Pelicot torna o próprio processo público

Gisele Pelicot chega ao tribunal de Avignon para o julgamento de seu ex-companheiro Dominique Pelicot (foto: Christophe SIMON / AFP)

Em setembro, a Justiça francesa anunciou o julgamento de um homem acusado de promover o estupro de sua esposa por mais de 70 homens diferentes, enquanto ela era mantida inconsciente pelo uso de drogas. A vítima, Gisèle Pelicot, abriu mão do anonimato e tornou o julgamento público para conscientizar a população sobre a submissão química, que é o uso de drogas para cometer agressões sexuais. Pelicot ganhou o coração da França e se tornou um ícone feminista. Ao final do julgamento, em 19 de dezembro, o ex-marido dela foi condenado à prisão.

Ataques de Israel ao Líbano

Após bombardear o Líbano e matar Hassan Nasrallah (tido como secretário-geral do grupo terrorista Hezbollah) e outros 2 mil civis, Israel invadiu o país em 1º de outubro. De acordo com um comunicado emitido pelas Forças de Defesa de Israel, a intenção do ataque seria minar a força do Hezbollah. Mais de 100 alvos do grupo foram antigos pela Força Aérea Israelense, enquanto soldados do Comando do Norte destruíram vários locais militares e armas.

O conflito segue ativo desde então. Em 27 de novembro, Israel e Hezbollah concordaram com um cessar-fogo de 60 dias, mediado pelos Estados Unidos. No entanto, os dois lados foram acusados de desrespeitar o acordo, lançando mísseis e promovendo ataques ao vizinho.

Conflito em Gaza completa um ano

Tanque de Israel mantém posição no sul do país, na fronteira com Gaza (foto: Jack Guez/AFP)

Em 7 de outubro, o conflito na faixa de Gaza completou um ano. Até dezembro deste ano, a guerra dizimou mais de 45 mil palestinos e feriu outros 100 mil, de acordo com o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas.

Em junho, Israel aceitou um cessar-fogo de seis semanas proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) a fins humanitários. Após este período, o conflito seguiu. Israel bombardeou pontos que considerava serem dominados pelo Hamas e acusou o grupo de se apropriar de escolas e hospitais. O Hamas, em resposta, disse que o país está procurando desculpas para assassinar civis em massa.

Furacão Milton

A Flórida foi atingida por um furacão, nomeado Milton, em outubro. O fenômeno atingiu a costa do estado na categoria 3, com ventos de até 205 km/h, e foi perdendo força conforme se dirigia em direção a Orlando e a Tampa, onde chegou na categoria 1, com ventos de até 145 km/h. Quatro pessoas morreram, de acordo com as autoridades.

O furacão ainda originou diversos tornados que causaram estragos na Flórida. Um deles atravessou uma comunidade de aposentados em Fort Pierce, destruiu casas e provocou duas mortes.

Morte de Liam Payne

One Direction: após morte de Liam Payne, álbuns retornaram à Billboard (foto: Instagram / @liampayne)

O cantor Liam Payne, ex-integrante da banda inglesa One Direction, morreu em 16 de outubro após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires. O artista de 31 anos caiu do terceiro andar, a uma altura de cerca de 14 metros. Exame toxicológico revelou que Liam tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo no momento em que morreu. Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na morte de Payne, acusadas de "abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes".

O cantor teria ido à Argentina junto à namorada Kate Cassidy para prestigiar o show do ex-colega de banda Niall Horan, que ocorreu em Buenos Aires no dia 2 de outubro.

Eleições norte-americanas

Neste ano, os Estados Unidos elegeram o republicano Donald Trump como o 47º presidente a comandar o país. As eleições ocorreram em 5 de novembro de 2024 e o resultado saiu na madrugada do dia 6.

No entanto, o processo eleitoral americano repercutiu internacionalmente antes do pleito em si: em julho, o presidente e então candidato à reeleição Joe Biden desistiu da campanha eleitoral, após desempenho desastroso em debate contra Trump. A vice-presidente, Kamala Harris, assumiu a campanha e gerou a expectativa de que os Estados Unidos teriam uma líder mulher pela primeira vez. No entanto, a previsão não se concretizou.

Também em julho, o então candidato Donald Trump foi alvo de um atentado enquanto discursava em um comício na Pensilvânia. Ele foi atingido de raspão na orelha direita por um tiro de fuzil AR-15 e foi levado para o hospital. O atirador foi neutralizado pelas forças de segurança. Em setembro, Trump foi novamente vítima de uma tentativa de assassinato, dessa vez em Palm Beach, na Flórida, enquanto jogava uma partida de golfe.

Os Estados Unidos também elegeram deputados para o Senado e para a Câmara dos Representantes. A maioria do Congresso retornou às mãos dos republicanos, após quatro anos de domínio democrata.

Cúpula do G20

Foto oficial da Cúpula de Chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro. (foto: Ricardo Stuckert/PR)

A Cúpula do G20, encontro anual entre os líderes das maiores economias do mundo, ocorreu no Rio de Janeiro entre 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). A edição de 2024 contou com a presença de Chefes de Estado, Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais de 19 países, da União Europeia e da União Africana.

Entre os principais resultados do encontro estão a criação da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil para erradicar a fome no mundo até 2030; a criação do G20 Social, responsável por aproximar a sociedade civil dos debates do grupo; o lançamento da Iniciativa Global para a Integridade da Informação, a fim de combater a desinformação e a reforma da governança global, sobretudo do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Drones nos céus de Nova Jersey

OVNI em Nova Jersey (foto: X/Reprodução)

Em 18 de novembro, a Agência Nacional de Aviação dos Estados Unidos recebeu o primeiro relato de drones misteriosos nos céus do estado de Nova Jersey. Desde então, novos avistamentos foram reportados ao governo e se acentuaram nas duas últimas semanas.

Sem informações concretas, a população levantou teorias quanto à procedência dos drones: eles poderiam ser Objetos Anômalos Não Identificados (conhecidos em inglês como UAPs) ou então seriam comandados por um outro país.

Segundo o FBI Newark, localizado na capital de Nova Jersey, os drones são normalmente confundidos com objetos familiares, como aeronaves tripuladas, satélites de órbita baixa ou planetas.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que, dos mais de 5 mil alertas recebidos pelo governo de avistamentos, apenas 100 exigiram uma análise mais aprofundada. A maioria das aeronaves avistadas eram pilotadas, que estavam decolando ou pousando em grandes aeroportos, conforme as autoridades.

Morte do CEO da UnitedHealthCare

Brian Thompson, CEO da maior provedora de planos de saúde privados dos Estados Unidos, a UnitedHealthCare, foi assassinado a tiros em 4 de dezembro em frente ao Hotel Hilton, em Manhattan (Nova York). O suspeito atirou à queima roupa e fugiu em uma bicicleta.

De acordo com a Polícia de Nova York, as cápsulas de balas usadas no crime traziam escritas as palavras 'negar' (deny), 'defender' (defend) e 'destituir' (depose). A imprensa local especulou que possa ser uma referência ao livro do acadêmico Jay M. Feinman, Delay, Deny, Defend. Em português, o título da obra significa "atrasar, negar e defender". O subtítulo da publicação é "Por que as companhias de seguros não estão pagando sinistros e o que pode ser feito a respeito", o que poderia ter relação com o assassinato.

O jovem Luigi Mangione foi acusado de ser o autor do crime. Ele foi encontrado a 400 km do Hotel Hilton, em um restaurante McDonald 's. Nas redes sociais, Mangione mostrava apreço pelo manifesto de Ted Kaczynski (1942-2023), o Unabomber, um dos mais famosos serial-killers americanos. Em 23 de dezembro, ele se declarou inocente das acusações.

Acordo entre União Europeia e Mercosul

Em 8 de dezembro, líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram a conclusão das negociações do Acordo de Parceria entre os dois blocos, após 25 anos de conversas. O tratado prevê redução de tarifas comerciais e facilitação de investimentos. A expectativa é que alavanque o comércio entre as duas regiões em um mundo cada vez mais polarizado entre China e Estados Unidos.

Apesar do anúncio, o acordo ainda precisa ser assinado, e líderes europeus colocaram impedimentos ao tratado. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que não assinará o acordo se não houver mudanças no texto. Emmanuel Macron, presidente francês, se opôs a pontos do tratado. Além disso, agricultores da Espanha e da França foram às ruas protestar contra o pacto.

Deposição de Bashar al-Assad

Bashar Al Assad (foto: Ozan KOSE / AFP)

O regime da família Assad foi derrubado por rebeldes em 8 de dezembro, após 50 anos no poder. O presidente deposto, Bashar al-Assad, está exilado na Rússia desde então. A guerra civil na Síria começou em 2011, durante a Primavera Árabe, quando Bashar reprimiu uma revolução contra o governo. Uma força rebelde foi formada para combater as tropas do governo: o Exército Sírio Livre.

O grupo terrorista Estado Islâmico, por sua vez, conseguiu se firmar no país e controlou cerca de 70% do território. Potências mundiais, como Arábia Saudita, Irã, Estados Unidos e Rússia se juntaram ao conflito, o que escalonou os combates. A Síria se aliou à Rússia para combater o Estado Islâmico e o Exército Sírio Livre, enquanto os Estados Unidos lideraram uma aliança internacional para combater o grupo terrorista.

Mais de 300 mil civis foram mortos durante a guerra, de acordo com a ONU. Em 2020, um cessar-fogo eliminou os grandes combates, mas confrontos pequenos entre os rebeldes e o governo Assad continuaram.