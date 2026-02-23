5 profissionais autistas que alcançaram o topo nas carreiras

A nomeação do juiz Alexandre Morais da Rosa, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) trouxe um importante debate sobre inclusão no mercado de trabalho. O marco no judiciário brasileiro joga luz sobre como as habilidades únicas de pessoas neurodiversas são valiosas em carreiras de alto prestígio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O caminho de sucesso de Morais da Rosa não é um caso isolado. Pelo contrário, sua história se soma a de muitas outras personalidades que transformaram suas perspectivas únicas em verdadeiros diferenciais competitivos. Esses profissionais provam que, com o ambiente e as oportunidades certas, o potencial humano não conhece barreiras.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Leia Mais
-
Empreender com TEA: talentos específicos aproveitados no próprio negócio
-
5 dicas para tornar o recrutamento de pessoas autistas mais inclusivo
-
13 revelações do Censo inédito sobre autistas e pessoas com deficiência no Brasil
Suas trajetórias inspiram e reforçam a importância de valorizar a diversidade de mentes e talentos em todas as áreas do conhecimento. Conhecer esses exemplos é fundamental para combater estigmas e construir um mercado mais justo e inovador.
Conheça outros profissionais de destaque
Elon Musk
O empresário por trás de companhias como Tesla e SpaceX revelou publicamente em 2021, durante o programa de TV Saturday Night Live, que está no espectro autista. Conhecido por sua visão inovadora e por liderar projetos que revolucionaram as indústrias automotiva e aeroespacial, Musk é uma das figuras mais influentes do mundo da tecnologia.
Anthony Hopkins
Vencedor de dois Oscars de Melhor Ator, o aclamado ator galês foi diagnosticado com autismo já em idade avançada, aos 70 anos. Ele credita ao seu modo de ver o mundo uma capacidade única de memorizar roteiros e mergulhar profundamente em seus personagens, o que contribuiu para sua carreira brilhante em filmes como O silêncio dos inocentes.
Greta Thunberg
A jovem ativista sueca se tornou um ícone global na luta contra as mudanças climáticas. Diagnosticada com síndrome de Asperger, uma forma de autismo, Greta afirma que sua condição a ajuda a focar intensamente nas questões que defende. Ela descreve seu autismo como um “superpoder” que lhe permite enxergar o mundo de maneira direta e sem filtros.
Temple Grandin
Zoóloga, professora e autora norte-americana, Temple Grandin é uma das vozes mais respeitadas mundialmente quando o assunto é autismo e bem-estar animal. Ela utilizou sua percepção visual diferenciada para revolucionar o manejo de gado em fazendas e abatedouros, criando sistemas mais humanos e eficientes que são usados em vários países.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Saiba Mais