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ESTADOS UNIDOS

Mulher salva criança de ser esmagada por "chuva" de ovos de Páscoa

Ação rápida em evento de Páscoa evita acidente e viraliza nas redes

Mulher salva criança segundos antes de
Mulher salva criança segundos antes de "chuva" de ovos da Páscoa - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Uma mulher evitou que uma criança fosse atingida por centenas de ovos de plástico durante um evento de Páscoa realizado em Tallahassee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O momento foi registrado em vídeo e mostra a ação rápida da participante, que correu até o menino e o retirou do local instantes antes da queda dos objetos.

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A atividade, conhecida como “egg drop” (ou "queda de ovos", em tradução livre), faz parte de uma celebração anual promovida por uma igreja local. A dinâmica consiste em lançar, com o auxílio de um guindaste, milhares de ovos recheados com doces para que as crianças os recolham no campo após a queda.

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Nas imagens, o menino corre em direção ao centro da área delimitada pouco antes do início da ação. Ao perceber o risco, a mulher entra rapidamente no espaço e o pega no colo e corre. Segundos depois, centenas de ovos são despejados, formando uma espécie de avalanche colorida sobre o gramado.

O gesto chamou atenção pela rapidez e evitou que a criança fosse atingida diretamente pelos objetos, que, apesar de serem leves, caem em grande quantidade e podem causar impacto. Eventos desse tipo são comuns nos Estados Unidos durante a Páscoa e costumam reunir famílias em atividades recreativas voltadas ao público infantil. 

Veja o momento: 

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 07/04/2026 19:21
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