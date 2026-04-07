Mulher salva criança de ser esmagada por "chuva" de ovos de Páscoa

Uma mulher evitou que uma criança fosse atingida por centenas de ovos de plástico durante um evento de Páscoa realizado em Tallahassee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O momento foi registrado em vídeo e mostra a ação rápida da participante, que correu até o menino e o retirou do local instantes antes da queda dos objetos.
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A atividade, conhecida como “egg drop” (ou "queda de ovos", em tradução livre), faz parte de uma celebração anual promovida por uma igreja local. A dinâmica consiste em lançar, com o auxílio de um guindaste, milhares de ovos recheados com doces para que as crianças os recolham no campo após a queda.
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Nas imagens, o menino corre em direção ao centro da área delimitada pouco antes do início da ação. Ao perceber o risco, a mulher entra rapidamente no espaço e o pega no colo e corre. Segundos depois, centenas de ovos são despejados, formando uma espécie de avalanche colorida sobre o gramado.
O gesto chamou atenção pela rapidez e evitou que a criança fosse atingida diretamente pelos objetos, que, apesar de serem leves, caem em grande quantidade e podem causar impacto. Eventos desse tipo são comuns nos Estados Unidos durante a Páscoa e costumam reunir famílias em atividades recreativas voltadas ao público infantil.
Veja o momento:
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