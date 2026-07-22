Nicolás Maduro participará de audiência em Nova York nesta quarta (22)

Nicolás Maduro, ex-ditador venezuelano, participará de uma audiência no tribunal federal de Manhattan, Nova York, nesta quarta -feira (22/7) às 13h, horário de Brasília. Os promotores do Departamento de Justiça dos EUA e os advogados de defesa do réu propuseram, na terça-feira (21), que o julgamento criminal de Maduro nos Estados Unidos, sob acusações de tráfico de drogas, comece em junho de 2027.
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A proposta conjunta foi apresentada em uma petição judicial. O documento traçou um esboço preliminar dos possíveis próximos passos em um dos casos criminais de maior repercussão e importância na história recente dos EUA.
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O juiz distrital dos EUA, Alvin Hellerstein, responsável pelo caso, deverá definir o cronograma final. As partes informaram na petição que poderão solicitar alterações no calendário.
Maduro foi capturado em Caracas por agentes dos Estados Unidos durante uma invasão à Venezuela em 3 de janeiro. Na ocasião, ele foi levado a Nova York, onde responde a acusações de colaboração com guerrilhas e cartéis para o envio de cocaína aos EUA.
A mulher do ex-ditador, Cilia Flores, também está presa e responde a acusações criminais nos EUA. Os dois já passaram por uma audiência poucos dias após a prisão. À época, Maduro disse ser um "prisioneiro de guerra".
Os Estados Unidos classificam Maduro como um ditador corrupto cuja má gestão econômica levou ao colapso da economia e o acusam de fraudar as eleições de 2018 e 2024. O governo americano deixou de reconhecê-lo como presidente legítimo da Venezuela em 2019.
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