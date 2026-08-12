Mulher é resgatada na Colômbia após 36 horas sob escombros

Equipes de socorro e voluntários colombianos resgataram com vida, na noite de terça-feira (11/8) uma mulher de 32 que estava sob os escombros de um prédio que desabou. O resgate foi feito em meio a gritos e aplausos, enquanto as equipes procuram mais sobreviventes do terremoto mais forte registrado no país neste século.
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Daniela Largo Sanchez passou cerca de 36 horas sob as ruínas de um hotel na cidade de Pereira e foi resgatada dos escombros em uma maca,. “No momento em que estávamos perdendo as esperanças, recebemos uma ligação”, disse a mãe de Daniela, Sandra Milena Pérez, à AFP.
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Sandra explicou que um vizinho ouviu gritos de socorro e chamou os socorristas para tentar salvar Daniela.
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O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, celebrou nas redes sociais o resgate de Daniela. “Há esperança! Confiamos em nossos socorristas e nos cães que trabalham incansavelmente, dia e noite, para encontrar nossos irmãos desaparecidos”, escreveu.
Na noite de terça, a prefeitura de Cali, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto, revisou para baixo o balanço local de mortes de 95 para 74. Com isso, o novo balanço nacional na Colômbia passou de 254 para 233. Cerca de 3 mil pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o governo.
O terremoto devastador de magnitude 7,4 atingiu o oeste da Colômbia na segunda-feira, 10 de agosto, deixando um rastro de destruição. Espriella, declarou estado de emergência nacional e ativou o Posto de Comando Unificado para coordenar as buscas por sobreviventes.
¡Logramos rescatar a Daniela!— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026
Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más. pic.twitter.com/InTwQBnIS5
¡Hay esperanza!
Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos.
Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas… pic.twitter.com/xw1YCdUZIb— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 12, 2026
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