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Terremoto

Mulher é resgatada na Colômbia após 36 horas sob escombros

Daniela Largo estava sob os escombros de um hotel e foi retirada pelos socorristas ao som de aplausos e comemorações

Daniela Largo Sanchez passou cerca de 36 horas sob as ruínas de um hotel na cidade de Pereira e foi resgatada dos escombros em uma maca, enquanto as equipes de resgate e os parentes gritavam de alegria - (crédito: AFP)
Daniela Largo Sanchez passou cerca de 36 horas sob as ruínas de um hotel na cidade de Pereira e foi resgatada dos escombros em uma maca, enquanto as equipes de resgate e os parentes gritavam de alegria - (crédito: AFP)

Equipes de socorro e voluntários colombianos resgataram com vida, na noite de terça-feira (11/8)  uma mulher de 32 que estava sob os escombros de um prédio que desabou. O resgate foi feito em meio a gritos e aplausos, enquanto as equipes procuram mais sobreviventes do terremoto mais forte registrado no país neste século. 

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Daniela Largo Sanchez passou cerca de 36 horas sob as ruínas de um hotel na cidade de Pereira e foi resgatada dos escombros em uma maca,. “No momento em que estávamos perdendo as esperanças, recebemos uma ligação”, disse a mãe de Daniela, Sandra Milena Pérez, à AFP.

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Sandra explicou que um vizinho ouviu gritos de socorro e chamou os socorristas para tentar salvar Daniela. 

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, celebrou nas redes sociais o resgate de Daniela. “Há esperança! Confiamos em nossos socorristas e nos cães que trabalham incansavelmente, dia e noite, para encontrar nossos irmãos desaparecidos”, escreveu. 

Na noite de terça, a prefeitura de Cali, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto, revisou para baixo o balanço local de mortes de 95 para 74. Com isso, o novo balanço nacional na Colômbia passou de 254 para 233. Cerca de 3 mil pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o governo. 

O terremoto devastador de magnitude 7,4 atingiu o oeste da Colômbia na segunda-feira, 10 de agosto, deixando um rastro de destruição. Espriella, declarou estado de emergência nacional e ativou o Posto de Comando Unificado para coordenar as buscas por sobreviventes. 

 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 12/08/2026 11:41
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