Mulher é resgatada na Colômbia após 36 horas sob escombros

Daniela Largo Sanchez passou cerca de 36 horas sob as ruínas de um hotel na cidade de Pereira e foi resgatada dos escombros em uma maca, enquanto as equipes de resgate e os parentes gritavam de alegria - (crédito: AFP)

Equipes de socorro e voluntários colombianos resgataram com vida, na noite de terça-feira (11/8) uma mulher de 32 que estava sob os escombros de um prédio que desabou. O resgate foi feito em meio a gritos e aplausos, enquanto as equipes procuram mais sobreviventes do terremoto mais forte registrado no país neste século.

Daniela Largo Sanchez passou cerca de 36 horas sob as ruínas de um hotel na cidade de Pereira e foi resgatada dos escombros em uma maca,. “No momento em que estávamos perdendo as esperanças, recebemos uma ligação”, disse a mãe de Daniela, Sandra Milena Pérez, à AFP.

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Sandra explicou que um vizinho ouviu gritos de socorro e chamou os socorristas para tentar salvar Daniela.

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, celebrou nas redes sociais o resgate de Daniela. “Há esperança! Confiamos em nossos socorristas e nos cães que trabalham incansavelmente, dia e noite, para encontrar nossos irmãos desaparecidos”, escreveu.

Na noite de terça, a prefeitura de Cali, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto, revisou para baixo o balanço local de mortes de 95 para 74. Com isso, o novo balanço nacional na Colômbia passou de 254 para 233. Cerca de 3 mil pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o governo.

O terremoto devastador de magnitude 7,4 atingiu o oeste da Colômbia na segunda-feira, 10 de agosto, deixando um rastro de destruição. Espriella, declarou estado de emergência nacional e ativou o Posto de Comando Unificado para coordenar as buscas por sobreviventes.

¡Logramos rescatar a Daniela!



Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más. pic.twitter.com/InTwQBnIS5 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026

¡Hay esperanza!



Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos.



Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas… pic.twitter.com/xw1YCdUZIb August 12, 2026