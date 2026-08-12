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Acidente de carro

"Caçadora de fantasmas" morre em acidente após quebrar imagem religiosa

Jiang Xiaorou, de 24 anos, tinha mais de um milhão de seguidores e ficou conhecida por vídeos sobre conteúdos sobrenaturais

Jiang Xiaorou, de 24 anos, tinha mais de um milhão de seguidores e ficou conhecida por vídeos sobre conteúdos sobrenaturais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Jiang Xiaorou, de 24 anos, tinha mais de um milhão de seguidores e ficou conhecida por vídeos sobre conteúdos sobrenaturais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora chinesa Jiang Xiaorou, de 24 anos, morreu após um grave acidente de carro. Conhecida por produzir conteúdos sobre fenômenos sobrenaturais, ela tinha mais de um milhão de seguidores na plataforma Douyin, a versão chinesa do TikTok. 

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Pouco antes do acidente, Jiang havia publicado um vídeo em que aparece destruindo uma estátua de Guanyin, figura do budismo chines associada à compaixão e à misericórdia. A publicação chamou atenção nas redes sociais e internautas a criticaram por quebrar a imagem de uma figura considerada sagrada. 

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Nascida no condado de Lanshan (província de Hunan), a influenciadora ficou conhecida por explorar prédios abandonados em busca de supostas experiências sobrenaturais e por produzir vídeos sobre “curiosidades estranhas”. Seu conteúdo, porém, era considerado “controverso” para muitas pessoas. 

Jiang sofreu o acidente na manhã do dia 15 de julho, enquanto voltava de Guangxi para Guangzhou. Ela foi levada ao hospital, e segundo a imprensa chinesa, a influenciadora sofreu politraumatismo grave, danos em múltiplos órgãos e uma lesão cerebral grave. Ela morreu na segunda-feira (10/8), após permanecer internada por semanas. 

Após a confirmação de seu falecimento, muitos usuários das redes sociais passaram a associar o acidente à destruição da estátua de Guanyin e classificaram o episódio como uma forma de “retribuição cármica”.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 12/08/2026 12:40
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