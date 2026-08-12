InícioMundo
FRANÇA

Adolescente que estava desaparecida na França é encontrada, diz família

Alice Dias de Oliveira estava desaparecida desde o dia 22 de julho; familia diz não divulgará as circunstâncias em que foi encontrada

Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, estava desaparecida desde 22 de julho - (crédito: Reprodução/Redes socais)
Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, estava desaparecida desde 22 de julho - (crédito: Reprodução/Redes socais)

Alice Dias de Oliveira, adolescente brasileira de 16 anos que estava desaparecida na França, foi encontrada neste sábado (8/8) após duas semanas. Em uma nota enviada à imprensa, a irmã de Alice, Ana Flávia Dias, diz que a jovem foi localizada pelas autoridades policiais francesas e que a investigação do caso permanece sob sigilo. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Em respeito à vítima e visando preservar sua recuperação física, psicológica e emocional, não serão divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que foi localizada, tampouco informações relacionadas às investigações", diz o comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No texto, a família também agradece à imprensa e a todos que ajudaram a divulgar o caso pelas redes sociais. “A família agradece profundamente às autoridades francesas, às equipes de investigação, aos profissionais de saúde, aos voluntários, aos amigos e a todas as pessoas que contribuíram postando e cobrando para que esse desfecho fosse possível”, destacou a família em nota. 

No dia do desaparecimento, o último contato de Alice com a família foi uma mensagem de celular, enviada para o pai, às 22h40, enquanto ela aguardava a chegada do trem para voltar para casa após um estágio de verão. 

O sumiço da jovem causou uma grande mobilização de parentes e amigos, que chegaram a espalhar cartazes com a foto da jovem pelas ruas de Paris, pedindo informações sobre seu paradeiro. 

Uma amiga de Alice, Maria de Fatima Pina Monteiro, natural de Cabo-verde, que havia desaparecido um dia antes da brasileira, também foi localizada. A família destacou que a prioridade no momento é assegurar a proteção, privacidade e o suporte especializado á adolescente, evitando a exposição pública que prejudique sua recuperação. 

“Em respeito à menor, bem como para preservar sua recuperação física, psicológica e emocional, não serão divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que ela foi encontrada, tampouco informações relacionadas às investigações em andamento, que seguem em sigilo pelas autoridades. As investigações permanecem em andamento e todas as informações oficiais serão divulgadas exclusivamente pelas autoridades competentes. A família confia no trabalho da Justiça e pede compreensão para que Alice possa atravessar este momento com a proteção e o acolhimento de que necessita”, diz a nota da família. 


Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 12/08/2026 13:43
SIGA
x