Adolescente que estava desaparecida na França é encontrada, diz família

Alice Dias de Oliveira, adolescente brasileira de 16 anos que estava desaparecida na França, foi encontrada neste sábado (8/8) após duas semanas. Em uma nota enviada à imprensa, a irmã de Alice, Ana Flávia Dias, diz que a jovem foi localizada pelas autoridades policiais francesas e que a investigação do caso permanece sob sigilo.
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"Em respeito à vítima e visando preservar sua recuperação física, psicológica e emocional, não serão divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que foi localizada, tampouco informações relacionadas às investigações", diz o comunicado.
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No texto, a família também agradece à imprensa e a todos que ajudaram a divulgar o caso pelas redes sociais. “A família agradece profundamente às autoridades francesas, às equipes de investigação, aos profissionais de saúde, aos voluntários, aos amigos e a todas as pessoas que contribuíram postando e cobrando para que esse desfecho fosse possível”, destacou a família em nota.
No dia do desaparecimento, o último contato de Alice com a família foi uma mensagem de celular, enviada para o pai, às 22h40, enquanto ela aguardava a chegada do trem para voltar para casa após um estágio de verão.
O sumiço da jovem causou uma grande mobilização de parentes e amigos, que chegaram a espalhar cartazes com a foto da jovem pelas ruas de Paris, pedindo informações sobre seu paradeiro.
Uma amiga de Alice, Maria de Fatima Pina Monteiro, natural de Cabo-verde, que havia desaparecido um dia antes da brasileira, também foi localizada. A família destacou que a prioridade no momento é assegurar a proteção, privacidade e o suporte especializado á adolescente, evitando a exposição pública que prejudique sua recuperação.
“Em respeito à menor, bem como para preservar sua recuperação física, psicológica e emocional, não serão divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que ela foi encontrada, tampouco informações relacionadas às investigações em andamento, que seguem em sigilo pelas autoridades. As investigações permanecem em andamento e todas as informações oficiais serão divulgadas exclusivamente pelas autoridades competentes. A família confia no trabalho da Justiça e pede compreensão para que Alice possa atravessar este momento com a proteção e o acolhimento de que necessita”, diz a nota da família.
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