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Selena Gomez e mãe são acusadas de golpe milionário contra investidores

Ação judicial afirma que cantora enganou investidores junto da mãe para garantir aporte financeiro à Wondermind, empresa de saúde mental fundada pela família

A cantora norte-americana Selena Gomez - (crédito: reprodução)
A cantora norte-americana Selena Gomez - (crédito: reprodução)

A cantora norte-americana Selena Gomez e a mãe, Mandy Teefey, foram acusadas de enganar investidores para garantir investimento de R$ 5,21 milhões (US$ 1 milhão) a favor de beneficiar a Wondermind, empresa de saúde fundada por ambas. Duas companhias que dizem ter investido no negócio movem um processo judicial. 

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Segundo informações da Forbes, os investidores supostamente vitimados pelo golpe afirmam que a dupla fez declarações falsas sobre questões relacionadas à empresa. As mentiras dizem respeito a estrutura, a administração e os recursos utilizados para que a Wondermind fornecesse lucro.  

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A decisão de investir US$ 1 milhão partiu das aparições públicas feitas pela cantora, onde, em programas de TV e entrevistas, falava e dava detalhes sobre o negócio. As empresas, a Wondermind SRS 44 LLC e a Bespoke Wondermind LLC, dizem que, durante três anos, a empresa "desmoronava silenciosamente", enquanto nenhum dos investidores foi informado da situação.

As companhias ainda alegam que só souberam da situação ao ter contato com uma reportagem da revista The Cut. A matéria, publicada em setembro de 2025, detalhava o estado de "total desordem" da Wondermind Global. 

Mandy chegou, à época, ainda em 2025, a rebater as críticas. "É lamentável que alguns funcionários descontentes, com mágoas pessoais, espalhem mentiras sobre mim e distorçam a verdade. Mais decepcionante ainda é que a mídia esteja disposta a amplificar essas mentiras". Após a entrada da ação judicial, nenhuma das duas se posicionou. As acusações ainda precisam ser comprovadas na Justiça. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 13/08/2026 20:04
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