Ponte aérea do amor: quanto tempo Shawn Mendes pode ficar no Brasil?

O cantor canadense Shawn Mendes e a atriz brasileira Bruna Marquezine no show da Dua Lipa em São Paulo em 15 de novembro de 2025 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Bruna Marquezine e o cantor canadense Shawn Mendes estão vivendo um relacionamento e, com frequência, são vistos no Brasil. O artista, que passou quase uma temporada no país em 2025, parece ter mantido o Brasil como uma de suas principais paradas em 2026. Mas, diante das constantes vindas do cantor, fica a pergunta: por quanto tempo um turista estrangeiro pode permanecer no Brasil?

Segundo informações do Governo Federal, um estrangeiro pode permanecer no país por até 90 dias. A estadia pode ser prorrogada por mais 90 dias, mediante solicitação à Polícia Federal. Com isso, o período máximo de permanência é de 180 dias a cada período de 12 meses.

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Caso ultrapasse o prazo autorizado como turista, o imigrante está sujeito a multa e será notificado para regularizar a situação ou deixar o país no prazo de 60 dias. O valor da multa é calculado no momento do atendimento. Por isso, a orientação é procurar uma unidade da Polícia Federal para verificar a situação migratória.

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Por ser canadense, Shawn Mendes precisa obter um visto eletrônico (eVisa) oficial antes de embarcar para o Brasil. O eVisa emitido para cidadãos do Canadá costuma ter validade de cinco anos e permite múltiplas entradas no país.

E se ele pedir residência?

A permanência como turista não pode ser simplesmente convertida em residência sem que exista uma base legal específica. Para morar legalmente no Brasil, o estrangeiro precisa solicitar uma autorização de residência fundamentada em situações previstas na legislação, como vínculos familiares, trabalho ou estudo.

O processo é realizado pelos canais da Polícia Federal quando o estrangeiro apresenta uma condição que justifique a residência legal no país.

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Entre as possibilidades está o investimento imobiliário, com valor mínimo de R$ 700 mil nas regiões Norte e Nordeste ou de R$ 1 milhão nas demais regiões. Também há possibilidade de residência para quem realiza investimento em uma empresa brasileira.

Outra alternativa é o trabalho remoto para uma empresa localizada fora do Brasil, por meio do visto específico para essa finalidade.

Para iniciar um processo de residência, o cidadão canadense também deverá apresentar antecedentes criminais emitidos pela Royal Canadian Mounted Police (RCMP), devidamente apostilados e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.

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Enquanto nenhuma dessas possibilidades se concretiza, Bruna Marquezine e Shawn Mendes também têm sido vistos fora do Brasil. Em janeiro deste ano, os dois foram fotografados em Los Angeles, na Califórnia.

No Brasil, os registros do casal incluem uma temporada de cerca de dois meses marcada por aparições públicas e momentos mais discretos. Os dois foram vistos em programas cotidianos e culturais no Rio de Janeiro e em São Paulo, incluindo idas à praia em São Conrado, visitas a feiras livres, uma trilha na Pedra da Gávea, cultos religiosos e visitas a projetos sociais.