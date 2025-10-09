Você sabia que John Lennon está todo dia na UnB?

Estátua de John Lennon na Universidade de Brasília, criada por Ivna Duvivier e trazida à capital a pedido de Lúcio Costa, em 1995 - (crédito: Raimundo Sampaio/ENCDF)

Nesta quinta-feira (9/10), John Lennon completaria 85 anos. Ícone da música e da cultura pop mundial, cuja obra transcendeu gerações, o ex-Beatle deixou um legado que vai muito além das melodias: suas ideias sobre amor, liberdade e justiça continuam a inspirar fãs ao redor do mundo.

O britânico faz presença até na Universidade de Brasília (UnB). Embora Lennon nunca tenha vindo fisicamente ao Brasil, uma estátua sua, de Ivna Mendes de Moraes Duvivier — avó do ator Gregório Duvivier —, foi doada à instituição em 16 de agosto de 1995. A obra fica próxima ao Restaurante Universitário.

No entanto, a escultura é alvo frequente de vandalismo. Em 2012, o monumento foi completamente tingido de cor-de-rosa; em outras situações, a estátua ficou coberta de outras cores. Na época, a UnB não identificou o momento da pintura e encomendou materiais de limpeza específicos para limpar o cantor.









Foi a pedido do arquiteto Lúcio Costa, que havia conhecido a escultura no Rio de Janeiro, que John Lennon chegou à UnB. E o Correio estava lá na para noticiar a chegada do músico! Na época, o criador do Plano Piloto explicou a decisão em entrevista: “Brasília marcou os anos 1960, assim como os Beatles. Por isso, a estátua de Lennon tem seu lugar aqui.” Costa justificou a transferência: “Também sou um sonhador e quero firmar em boa companhia.”

Criada em 1985 para ficar na Praia do Arpoador, no Rio, a escultura foi comprada pelo falecido dono dos supermecados Disco, Antônio Amaral. A ideia de colocá-la na frente de uma de suas lojas, em Vila Isabel, apareceu na mente de Ivna Duvivier. “Brasília tem um sentido universal, cosmopolita. Entende mais do que John Lennon queria com seu trabalho”, afirmou ao Correio.

Lennon morreu em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, após ser assassinado por Mark David Chapman em frente ao edifício Dakota, em Nova York, onde morava com Yoko Ono. Chapman disparou cinco vezes contra o músico, atingindo-o quatro vezes, e permaneceu no local até a prisão. O ataque chocou o mundo, encerrando abruptamente a carreira de um dos artistas mais influentes da música contemporânea, e gerou uma comoção global que culminou em homenagens em memória de Lennon.



















Quem foi John Lennon?





1. Início da carreira

Nascido em 9 de outubro de 1940, em Liverpool, Inglaterra.

Formou a primeira banda, The Quarrymen, em 1956.

Em 1960, a banda se tornou The Beatles, com Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Sob a gestão de Brian Epstein, os Beatles alcançaram fama mundial e revolucionaram a música pop e a cultura jovem.

2. Grandes sucessos

Coautor de clássicos dos Beatles como Help!, Strawberry Fields Forever e All You Need Is Love.

Após a separação dos Beatles em 1970, lançou carreira solo com álbuns como Plastic Ono Band (1970) e Imagine (1971).

A música Imagine tornou-se hino mundial de paz e esperança, refletindo seu ativismo pacifista.

3. Morte

Assassinato em 8 de dezembro de 1980, em frente ao edifício Dakota, em Nova York.Mark David Chapman, fã obcecado, disparou cinco tiros contra Lennon; ele foi declarado morto pouco depois.

O mundo reagiu com choque e luto, e um memorial chamado Strawberry Fields foi criado em sua homenagem no Central Park.