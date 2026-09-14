Papa Leão XIV celebra 71 anos e ganha bolo

Nesta segunda-feira (14/9), o Papa Leão XIV celebra o 71° aniversário. Nascido Robert Francis Prevost, foi eleito Papa no dia 8 de maio de 2025, e este é o segundo aniversário que celebra a frente da igreja católica.

O pontífice é o primeiro Papa agostiniano, e o segundo americano, nascido em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, depois apenas de seu antecessor Papa Francisco, que era natural da Argentina.

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Filho de Louis Marius Prevost e de Mildred Martinez, a infância e adolescência do Papa foram passados ao lado dos pais e dos irmãos, Louis Martín e John Joseph. Ele estudou no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villanova University, na Pensilvânia, onde se formou, em 1977, em Matemática e estudou Filosofia.

Foi ordenado sacerdote no dia 19 de junho de 1982, Roma, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica, e enviado em missão para o Peru, poucos anos depois. Durante onze anos, ocupou os cargos de Prior da comunidade (1988-1992), Diretor de Formação (1988-1998) e formador dos professos (1992-1998) e na Arquidiocese de Trujillo foi Vigário Judicial (1989-1998) e Professor de Direito Canônico, Patrística e Moral no Seminário Maior “São Carlos e São Marcelo”.

Também lhe foi confiado o cuidado da comunidade pastoral de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que mais tarde foi erigida como paróquia com o título de Santa Rita.

No dia 12 de dezembro de 2014, foi nomeado bispo, na Catedral de Chiclayo, no Peru. Foi o Papa Francisco que o designou membro da Congregação para o Clero, em 2019, e membro da Congregação para os Bispos, em 2020. Desde 30 de janeiro de 2023, exercia a função de prefeito do Dicastério para os Bispos.

Sem grandes mudanças na agenda, o pontífice terá um dia marcado por compromissos habituais no Vaticano, incluindo a inauguração de uma exposição dedicada à água na Biblioteca Apostólica Vaticana.

A programação reflete uma das programações que têm marcado seu pontificado: a defesa dos cuidados com a Criação, o acesso equitativo aos recursos naturais e a preocupação com as desigualdades associadas às mudanças climáticas e tecnológicas.

A mostra, intitulada "Catástrofe e Maravilha", é o primeiro capítulo de um ciclo de cinco anos e aborda a água tanto como recurso comum essencial à humanidade quanto como elemento associado às ameaças provocadas pelas mudanças climáticas.

O aniversário de Leão XIV também tem sido marcado por mensagens de fiéis, líderes, autoridades e dioceses pelo mundo todo.



