Ataque israelense contra ônibus em Gaza deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram em um ataque israelense contra um ônibus na Faixa de Gaza, informaram os serviços de emergência do território palestino nesta quarta-feira (30/9).
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O porta-voz da Defesa Civil disse à AFP que houve "cinco mártires e 20 feridos, incluindo várias crianças e mulheres (...), em decorrência de um ataque aéreo israelense contra um ônibus em Tel al-Hawa".
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Segundo a mesma fonte, o veículo transportava civis entre a Cidade de Gaza e áreas nas partes central e sul da Faixa.
O ônibus foi atingido por "dois mísseis disparados por drones israelenses, que destruíram sua parte dianteira e o reduziram a cinzas", acrescentou o porta-voz Mahmoud Bassal.
O Exército israelense não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.
O Hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, confirmou que cinco corpos e vários feridos foram levados para a unidade após o ataque.
A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.221 mortos, segundo dados oficiais israelenses.
O conflito causou quase 74.000 mortes no lado palestino, de acordo com o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.
Segundo a mesma fonte, mais de 1.400 pessoas morreram pelas forças israelenses desde o anúncio do cessar-fogo em outubro de 2025.
O Exército israelense relatou cinco mortes em suas fileiras durante o mesmo período, além de um terceirizado civil.
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