Ataque israelense contra ônibus em Gaza deixa cinco mortos

Além dos mortos, o ataque deixou 20 feridos, incluindo crianças e mulheres, diz o porta-voz da Defesa Civil - (crédito: Bashar Taleb/AFP)

Cinco pessoas morreram em um ataque israelense contra um ônibus na Faixa de Gaza, informaram os serviços de emergência do território palestino nesta quarta-feira (30/9).

O porta-voz da Defesa Civil disse à AFP que houve "cinco mártires e 20 feridos, incluindo várias crianças e mulheres (...), em decorrência de um ataque aéreo israelense contra um ônibus em Tel al-Hawa".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a mesma fonte, o veículo transportava civis entre a Cidade de Gaza e áreas nas partes central e sul da Faixa.

O ônibus foi atingido por "dois mísseis disparados por drones israelenses, que destruíram sua parte dianteira e o reduziram a cinzas", acrescentou o porta-voz Mahmoud Bassal.

O Exército israelense não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

Leia também: Inundações em Gaza agravam crise humanitária de palestinos

O Hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, confirmou que cinco corpos e vários feridos foram levados para a unidade após o ataque.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.221 mortos, segundo dados oficiais israelenses.

O conflito causou quase 74.000 mortes no lado palestino, de acordo com o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

Leia também: Lula se reúne com líderes da Noruega e do Irã durante a COP31

Segundo a mesma fonte, mais de 1.400 pessoas morreram pelas forças israelenses desde o anúncio do cessar-fogo em outubro de 2025.

O Exército israelense relatou cinco mortes em suas fileiras durante o mesmo período, além de um terceirizado civil.