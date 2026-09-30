Japão supera EUA e lidera ranking de desenvolvimento do turismo

O monte Fuji é a mais alta montanha da ilha de Honshu e de todo o arquipélago japonês - (crédito: Freepik)

O Japão ultrapassou os Estados Unidos e assumiu a liderança entre os países com as melhores condições para desenvolver o turismo. O país ocupa o primeiro lugar no Travel & Tourism Development Index 2026, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial (WEF). O Brasil seguiu na direção contrária e caiu cinco posições, do 27º para o 32º lugar.

O levantamento analisou 110 economias e considera os fatores que ajudam um destino a atrair e receber visitantes e, ao mesmo tempo, sustentar o setor no longo prazo. Entram na conta infraestrutura de transporte, serviços turísticos, segurança, ambiente de negócios, conectividade digital, recursos naturais e culturais e sustentabilidade. O índice não mede diretamente o número de turistas, os gastos dos visitantes ou a receita obtida com o setor.

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O Japão alcançou nota 5,27, em uma escala que vai de 1 a 7, e subiu duas posições em relação a 2024. Os Estados Unidos, que lideravam o ranking, ficaram em segundo, com 5,23. A Espanha aparece logo atrás, com 5,22, seguida por Austrália (5,18) e França (5,17). Apesar das mudanças de posição, os dez países que lideram o levantamento são os mesmos de 2024.

Veja os 10 primeiros colocados no ranking de 2026:

Japão — 5,27 Estados Unidos — 5,23 Espanha — 5,22 Austrália — 5,18 França — 5,17 Alemanha — 5,09 Reino Unido — 5,08 China — 5,00 Suíça — 4,97 Itália — 4,93

O avanço japonês acompanha a recuperação do turismo na região da Ásia-Pacífico. Segundo o relatório, a região apresentou a maior evolução entre 2024 e 2026, com crescimento médio de 3,6% na pontuação. O Japão também avançou acima da média global. Entre os pontos fortes do país estão os recursos culturais e aqueles ligados a viagens de negócios, educação e outras atividades que vão além do lazer.

Brasil cai cinco posições

O Brasil aparece na 32ª colocação, com nota 4,41. O país perdeu cinco posições em comparação com o ranking de 2024, embora sua pontuação tenha aumentado 1% no período. Em relação a 2019, a nota brasileira é 2,8% maior, mas o país está uma posição abaixo da colocação daquele ano.

Mas a queda na classificação não significa que as condições brasileiras para o turismo tenham piorado como um todo. O resultado mostra que o avanço do país foi menor que o registrado por outras economias. Além disso, esse movimento ocorreu em um cenário de melhora generalizada: 101 dos 110 países analisados, ou 92%, aumentaram a pontuação entre 2024 e 2026.

No cenário mundial, as condições para o desenvolvimento do turismo atingiram o melhor nível desde a pandemia. A pontuação média avançou 2,1% entre 2024 e 2026, puxada principalmente pela expansão dos recursos culturais, da infraestrutura e dos serviços turísticos e da conectividade aérea. Ao mesmo tempo, o relatório aponta aumento dos custos das viagens, dificuldades de investimento, falta de trabalhadores qualificados e desafios de sustentabilidade como obstáculos para os próximos anos.