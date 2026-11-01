InícioMundo
EUA

Queda de jato nos EUA deixou nove mortos; vídeo mostra explosão

Impacto gerou uma grande bola de fogo e espalhou destroços a poucos metros de residências e veículos que transitavam pela região, assustando motoristas e moradores

Queda de avião na Florida, EUA - (crédito: SAUL MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Queda de avião na Florida, EUA - (crédito: SAUL MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A queda do jato executivo Learjet 60 neste domingo (1º/11) em um bairro residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, nos EUA, matou nove pessoas. A aeronave havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas, conforme informou a Administração Federal de Aviação (FAA). Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

  • Queda de avião na Florida, EUA
    Queda de avião na Florida, EUA SAUL MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
  • Queda de avião na Florida, EUA
    Queda de avião na Florida, EUA SAUL MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
  • Queda de avião na Florida, EUA
    Queda de avião na Florida, EUA SAUL MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
  • Queda de avião na Florida, EUA
    Queda de avião na Florida, EUA SAUL MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
  • Queda de avião na Florida, EUA
    Queda de avião na Florida, EUA SAUL MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O impacto gerou uma grande bola de fogo e espalhou destroços a poucos metros de residências e veículos que transitavam pela região, assustando motoristas e moradores. Vídeos gravados no local registraram o momento em que o avião despencou e a densa fumaça preta que tomou conta da área.

 
 
 
Ver esse post no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

Leia mais:

  • Avião de pequeno porte cai em área de mata em BH

  • Avião de pequeno porte cai em região isolada de MT e deixa três mortos

  • Avião de pequeno porte cai em quintal de casa no Rio de Janeiro

O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach isolou os acessos em ambas as direções e orientou os motoristas a evitarem o trecho, enquanto equipes de bombeiros e resgate atuam no local. Jim Reynolds, porta-voz do aeroporto de origem, confirmou que a aeronave de registro N722BD era de propriedade particular, mas não soube detalhar a identidade dos ocupantes. As circunstâncias que envolveram a tragédia continuam sob rigorosa investigação das autoridades locais.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 01/11/2026 19:30
x