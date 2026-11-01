Queda de jato nos EUA deixou nove mortos; vídeo mostra explosão

A queda do jato executivo Learjet 60 neste domingo (1º/11) em um bairro residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, nos EUA, matou nove pessoas. A aeronave havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas, conforme informou a Administração Federal de Aviação (FAA). Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente.
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O impacto gerou uma grande bola de fogo e espalhou destroços a poucos metros de residências e veículos que transitavam pela região, assustando motoristas e moradores. Vídeos gravados no local registraram o momento em que o avião despencou e a densa fumaça preta que tomou conta da área.
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O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach isolou os acessos em ambas as direções e orientou os motoristas a evitarem o trecho, enquanto equipes de bombeiros e resgate atuam no local. Jim Reynolds, porta-voz do aeroporto de origem, confirmou que a aeronave de registro N722BD era de propriedade particular, mas não soube detalhar a identidade dos ocupantes. As circunstâncias que envolveram a tragédia continuam sob rigorosa investigação das autoridades locais.
*Com informações da Agência Estado