‘Olê, olê, olê, olá! Lula, Lula!’ embala festa do pódio no GP do México

Festa do pódio do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 no domingo (1°/11) - (crédito: Reprodução/X)

A festa do pódio do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 teve uma trilha sonora inesperada neste domingo (1º/11). Enquanto o público ocupava o Autódromo Hermanos Rodríguez para acompanhar a celebração dos pilotos, a música “Olê, olê, olê, olá! Lula, Lula!”, coro tradicional dos apoiadores do petista, ecoou pelo circuito mexicano e chamou a atenção de brasileiros que assistiam à transmissão da TV Globo.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também repercutiu a cena no X. “É o mundo reconhecendo, na figura do presidente brasileiro, a força da resistência popular diante do avanço do fascismo e o desejo por mudanças que tragam mais justiça social aos países. Um novo mundo é possível!”, escreveu a parlamentar ao publicar o registro.

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Após o GP do México de Fórmula 1, o público ocupou o autódromo para a festa do pódio ao som de uma música que conhecemos muito bem: "Olê olê olê olá! Lula, Lula!". É o mundo reconhecendo, na figura do presidente brasileiro, a força da resistência popular diante do avanço do fascismo e o desejo por mudanças que tragam mais justiça social aos países. Um novo mundo é possível! — Jandira Feghali (@jandira_feghali) November 2, 2026

A manifestação ocorreu após a bandeirada final, quando a Federação Internacional do Automóvel (FIA) liberou a entrada dos torcedores na pista para a tradicional festa com os pilotos. A música, conhecida no Brasil por sua associação com manifestações políticas e atos de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), surpreendeu pela presença em um evento esportivo internacional.