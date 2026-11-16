Após prisão de redação inteira, ONU pede que Egito liberte jornalistas

A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou nesta segunda-feira (16/11) uma declaração pedindo ao Egito que liberte jornalistas presos e alertando para ataques à liberdade de imprensa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No dia 10 de novembro, a política do Egito prendeu toda a redação do site de checagem de fatos Matsadash. Os seis repórteres detidos são Mohamed Ashraf Abu Emeira, Abdallah Qadry, Islam Barakat, Omar Helal, Mohamed Mahmoud e Mohamed Adel. Segundo seus advogados, os profissionais foram submetidos à tortura e outros maus-tratos, além de terem sido forçados a gravar confissões falsas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Lina Attalah, editora-chefe do veículo de notícias independente Mada Mars, também enfrenta um assédio judicial contínuo relacionado ao seu trabalho jornalístico. Em outubro, um tribunal do Egito a condenou por operar um site sem a devida licença. Ela foi presa, solta sob fiança, mas o portal acabou sendo fechado.
"Estamos assistindo a uma intensificação dos ataques à liberdade de imprensa por parte das autoridades egípcias, que estão a visar, perseguir e assediar jornalistas independentes", disse a porta-voz da organização, Thameen Al-Kheetan, em comunicado.
"Esta situação alarmante tem de acabar imediatamente. Os jornalistas precisam de poder realizar o seu trabalho sem intimidação ou represálias", defendeu o porta-voz.
- Leia também: Intimidar jornalistas: o que diz a lei sobre ataques à imprensa
- Leia também: "Liberdade de imprensa tem que ser vista como um bem público", afirma Patrícia Blanco
O Alto Comissariado da ONU pediu a libertação de todos os repórteres detidos na semana passada e o acesso livre de cada um dos seis a seus advogados, assim como a membros da família. Ele também mencionou que alguns dos profissionais presos precisam de medicamentos e que qualquer alegação de tortura e maus tratos deve ser investigada.
"Apelamos ao Egito para que acabe com todas as formas de assédio contra jornalistas e órgãos de comunicação social, e para que respeite e garanta o direito à liberdade de expressão, incluindo o direito à informação", reiterou.
O porta-voz pediu especificamente às autoridades egípcias que “libertem todos os jornalistas do Matsadaash e retirem as acusações contra eles pelo seu legítimo trabalho jornalístico”.
Além disso, pediu a reversão das medidas tomadas para “impedir o trabalho” de Matsadaash e do Mada Mars. O povo egipsio tem o direito de ler e ouvir as opiniões expressas através destas plataformas sobre assuntos de legitimo interesse publico”, ressaltou.
Saiba Mais
- Mundo Quem é o 1º senador negro do Mississippi em 140 anos e por que tão poucos foram eleitos nos EUA?
- Mundo 'Por que minha família branca nunca me disse que eu era negra?'
- Mundo O ídolo do judô que está sacudindo a eleição presidencial da França com candidatura surpresa
- Mundo Irã diz que atingiu sistema de radar dos EUA no Bahrein
- Mundo Aviões colidem em Miami um dia após paralisação nos EUA
- Mundo Trump: investidores odiaram ver o que aconteceu no dia da eleição
- Mundo Como China finalmente reduziu emissão de poluentes e planeja 'revolução de energias renováveis'
- Mundo Como sobrevivi a uma explosão que deixou 650 mortos: 'As cortinas grudaram no teto'
- Mundo A mulher que está há anos presa em ilha paradisíaca por problema com visto: 'Viajaria até algemada, amarrada e amordaçada'
- Mundo O que encontro histórico de Trump, Putin e Xi marcado para esta semana pode significar para o mundo?