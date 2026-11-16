Após prisão de redação inteira, ONU pede que Egito liberte jornalistas

A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou nesta segunda-feira (16/11) uma declaração pedindo ao Egito que liberte jornalistas presos e alertando para ataques à liberdade de imprensa.

No dia 10 de novembro, a política do Egito prendeu toda a redação do site de checagem de fatos Matsadash. Os seis repórteres detidos são Mohamed Ashraf Abu Emeira, Abdallah Qadry, Islam Barakat, Omar Helal, Mohamed Mahmoud e Mohamed Adel. Segundo seus advogados, os profissionais foram submetidos à tortura e outros maus-tratos, além de terem sido forçados a gravar confissões falsas.

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Lina Attalah, editora-chefe do veículo de notícias independente Mada Mars, também enfrenta um assédio judicial contínuo relacionado ao seu trabalho jornalístico. Em outubro, um tribunal do Egito a condenou por operar um site sem a devida licença. Ela foi presa, solta sob fiança, mas o portal acabou sendo fechado.

"Estamos assistindo a uma intensificação dos ataques à liberdade de imprensa por parte das autoridades egípcias, que estão a visar, perseguir e assediar jornalistas independentes", disse a porta-voz da organização, Thameen Al-Kheetan, em comunicado.

"Esta situação alarmante tem de acabar imediatamente. Os jornalistas precisam de poder realizar o seu trabalho sem intimidação ou represálias", defendeu o porta-voz.

O Alto Comissariado da ONU pediu a libertação de todos os repórteres detidos na semana passada e o acesso livre de cada um dos seis a seus advogados, assim como a membros da família. Ele também mencionou que alguns dos profissionais presos precisam de medicamentos e que qualquer alegação de tortura e maus tratos deve ser investigada.

"Apelamos ao Egito para que acabe com todas as formas de assédio contra jornalistas e órgãos de comunicação social, e para que respeite e garanta o direito à liberdade de expressão, incluindo o direito à informação", reiterou.

O porta-voz pediu especificamente às autoridades egípcias que “libertem todos os jornalistas do Matsadaash e retirem as acusações contra eles pelo seu legítimo trabalho jornalístico”.

Além disso, pediu a reversão das medidas tomadas para “impedir o trabalho” de Matsadaash e do Mada Mars. O povo egipsio tem o direito de ler e ouvir as opiniões expressas através destas plataformas sobre assuntos de legitimo interesse publico”, ressaltou.