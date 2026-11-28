A relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinos, Francesca Albanese, é vista em uma tela enquanto discursa remotamente para o público a partir do Aeroporto Internacional Juan Santamaría, durante a entrega de um título de doutora honoris causa na Aula Magna da Universidade da Costa Rica, em San José, em 27 de novembro de 2026 - (crédito: Ezequiel BECERRA / AFP)

A relatora da ONU para os Territórios Palestinos, Francesca Albanese, viajou neste sábado (28) para o México, vinda da Costa Rica, país onde o governo barrou sua entrada alegando um alerta internacional sobre "vínculos com atos terroristas".

Albanese chegou na quinta-feira ao aeroporto que atende San José para receber um título honoris causa na Universidade da Costa Rica (UCR), mas a autoridade migratória inicialmente a impediu de entrar no país devido a um alerta de segurança.

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A relatora obteve uma ordem judicial que lhe permitiu descansar por algumas horas, na madrugada de sábado, em um hotel próximo ao aeroporto, antes de seguir viagem para o México.

"Obrigada, povo da Costa Rica. Adeus, por enquanto. Voltarei, prometo, quando a Costa Rica voltar a ser livre", escreveu ela na rede social X, acompanhando o texto com uma foto dentro do avião em que exibe seu passaporte italiano.

Albanese enfrenta duras críticas por suas denúncias de que Israel comete um "genocídio" em Gaza e na Cisjordânia ocupada, com a cumplicidade de seu principal aliado, os Estados Unidos, país que lhe impôs sanções econômicas e proibiu sua entrada em território americano.

A UCR, a mais importante da América Central, concedeu-lhe, na sexta-feira, um título honoris causa durante uma cerimônia que ela acompanhou por videochamada de uma sala de espera do aeroporto, onde passou sua primeira noite.

Em seu discurso por ocasião da honraria, ela alertou que o governo da presidente de direita, Laura Fernández, deverá responder pelas acusações "falsas" contra ela, que a "vinculam ao terrorismo".

Também acusou o governo costarriquenho de apoiar um regime de "apartheid" (segregação) nos territórios palestinos, por meio da recente assinatura de um Tratado de Livre Comércio com Israel.

Albanese denunciou, ainda, as inconsistências do alerta de segurança; segundo explicou, as sanções impostas por Washington baseiam-se no seu apoio ao Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e não em questões relacionadas ao terrorismo.

Fernández não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas seu antecessor e atual ministro da Presidência, Rodrigo Chaves, insistiu nas motivações do alerta e criticou o Poder Judiciário pelas medidas tomadas em favor da especialista.