Jovens marroquinos seguram tábuas corânicas de madeira enquanto caminham ao lado de outros fiéis muçulmanos em direção a uma musalla, um local de oração ao ar livre, para realizar a oração de Istisqa (prece para pedir chuva) em Marraquexe, em 27 de novembro de 2026 - (crédito: ABDELMAJID BZIOUAT / AFP)

O cristianismo pode deixar de ser a religião com o maior número de seguidores no mundo nas próximas décadas. Projeções do Pew Research Center indicam que os muçulmanos devem ultrapassar os cristãos até 2035, impulsionados principalmente pelo maior número de filhos por mulher. A mudança deve se consolidar ao longo do século, com o islamismo ampliando sua participação na população mundial.

A diferença entre os dois grupos, que ainda era de aproximadamente 300 milhões de pessoas em 2020, deve praticamente desaparecer em 15 anos. Naquele ano, o mundo tinha quase 2,3 bilhões de cristãos e pouco mais de 2 bilhões de muçulmanos. Em 2035, os números projetados são de 2,57 bilhões e 2,52 bilhões, respectivamente.

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A tendência se acentua até 2070, quando a população muçulmana deve alcançar 3,6 bilhões, contra 3 bilhões de cristãos. O crescimento, porém, não ocorre de maneira uniforme entre as religiões. Enquanto algumas comunidades aumentam, outras devem perder espaço na composição global.

Número de filhos explica avanço

A diferença nas taxas de fecundidade é um dos principais fatores que ajudam a explicar a mudança. Entre 2020 e 2025, mulheres muçulmanas tiveram, em média, 3,1 filhos. Entre cristãs, a média foi de 2,5. Para mulheres de outros grupos religiosos, o índice ficou em 1,6.

O demógrafo sênior do Pew Research Center Conrad Hackett resume o peso da natalidade na transformação: "São os bebês". Segundo ele, o nascimento de novos integrantes tem impacto muito maior no crescimento das comunidades do que conversões religiosas ou mudanças de crença.

A projeção considera que a população mundial aumentará 29% entre 2020 e 2070. Nesse intervalo, o número de muçulmanos deve crescer 80%, enquanto o de cristãos terá alta de 30%. Os hindus devem aumentar 17%, os judeus, 20%, e seguidores de outras religiões, como sikhs, bahá'ís, taoistas e jainistas, 9%.

Os budistas estão entre os grupos que devem perder população, com redução estimada de 23%. O número de pessoas sem religião também deve diminuir em termos absolutos, em 10%, apesar de esse grupo crescer em diversos países.

África deve concentrar cristãos

A distribuição dos fiéis também deve mudar entre os países. A África Subsaariana concentrará metade da população cristã mundial em 2070, segundo as estimativas. A República Democrática do Congo deve superar os Estados Unidos e assumir a posição de país com mais cristãos.

Nos Estados Unidos, o cristianismo continuará sendo a religião predominante, mas não deverá mais reunir a maioria da população. Já o Paquistão deve se tornar o país com mais muçulmanos, seguido por Índia, Nigéria e Indonésia.

Na Europa, a projeção é de redução da participação cristã, de 67% da população em 2020 para 52% em 2070. A proporção de pessoas sem religião deve subir de 25% para 33%, enquanto a população muçulmana passará de 6% para 13%.

O levantamento também aponta que, embora pessoas sem religião estejam aumentando em diversos lugares, o encolhimento populacional da China interfere no resultado mundial e reduz a participação desse grupo no total da população.

As estimativas fazem parte do relatório The Future of World Religions (O Futuro das Religiões Mundiais), que analisa tendências demográficas e religiosas em 201 países e territórios, com projeções até 2070. A publicação integra o projeto Global Religious Futures, do Pew Research Center, e atualiza um levantamento semelhante divulgado em 2015.