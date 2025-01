Artigo: Arte, paciência e glória

Fernanda Torres at Golden Globes VIP Viewing Party at Wilshire Garden on January 05, 2025 in Beverly Hills, California.-Fernanda Torres com a estatueta de Melhor Atriz em filme dramático: homenagem à Fernanda Montenegro (Foto: Golden Globes / Divulgação) - (crédito: Golden Globes / Divulgação)

Um dos nomes mais icônicos da dramaturgia brasileira, Fernanda Torres conquistou o mundo ao levar o Globo de Ouro, no dia 6, e o Satellite Awards, neste fim de semana, e ser indicada ao Oscar, na última quinta-feira (23/1), pela interpretação visceral de Eunice Paiva em Ainda estou aqui. Aos 59 anos, a artista é celebrada internacionalmente por uma performance que transcende a técnica e mergulha nas profundezas da condição humana. Essa glória é mais do que um prêmio; é o reconhecimento de uma trajetória marcada pelo talento, pela versatilidade e pela paciência.

Desde os anos 1980, a filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres brilha na televisão, no teatro e no cinema, construindo uma carreira sólida e rica em nuances. Sua vitória no Festival de Cannes, aos 23 anos, com Eu sei que vou te amar, parecia prenunciar uma carreira de glórias imediatas no exterior. No entanto, a atriz seguiu um caminho diferente, optando por trabalhar no Brasil, consolidar sua voz artística e criar personagens que marcaram gerações. Do humor afiado de Os normais e Tapas e beijos à intensidade dramática de papéis no cinema e no teatro, Fernanda não cedeu ao apelo da pressa ou da validação internacional.

Curiosamente, em uma entrevista ao Roda viva, nos anos 1990, ela declarou com humor e convicção: "O Oscar jamais virá na minha vida". Era um comentário que revelava sua lucidez diante da indústria cinematográfica e seu foco no ofício, não nas premiações. Agora, ao ser nomeada para, oxalá, receber a estatueta dourada, a filha de Fernandona prova que o reconhecimento pode chegar em momentos inesperados, e que o ofício, quando feito com paixão e verdade, transcende o tempo.

Essa conquista também nos leva à reflexão sobre a ansiedade de muitos jovens profissionais que, em tempos de redes sociais e resultados instantâneos, almejam o auge sem compreender que a glória verdadeira é fruto de construção e maturidade. O Oscar para Fernanda Torres é um lembrete poderoso de que o sucesso não é sinônimo de juventude. Ele pode, sim, florescer em um momento mais maduro, quando a experiência de vida enriquece a técnica e confere densidade às realizações.

Com ou sem a estatueta, Fernanda Torres é um símbolo de resiliência, paciência e comprometimento com a excelência. Suas vitórias e a indicação à Academia — a mesma que laureou sua mãe 26 anos atrás, mas nem por isso a motivou a essa busca desenfreada — inspiram artistas e profissionais de todas as áreas a seguirem seus caminhos com autenticidade, sem se perderem na pressa ou nas comparações.

Aos jovens que hoje enfrentam dúvidas e pressões, Fernanda ensina que cada jornada é única, e o tempo é um aliado, não um inimigo. O que importa não é atingir o auge cedo, mas construir uma trajetória que tenha significado e verdade. A arte da eterna Vani nos lembra que a plenitude profissional não depende da velocidade, mas da intensidade com que nos entregamos, buscando excelência com paciência, paixão e coragem. Afinal, o sucesso, como a arte, é atemporal.