Governo Lula nomeará autoridade federal para acompanhar situação no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu nomear um representante do governo federal para acompanhar a situação no Rio Grande do Sul enquanto durar a calamidade pública que atinge o estado em razão das enchentes. A ideia é que o representante da autoridade federal coordene os esforços do Executivo para reconstruir o estado e atender as vítimas da tragédia, fazendo interlocução com o governo do estado e as prefeituras.

O anúncio da nomeação de um representante da União foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista à GloboNews, e confirmada pelo Correio junto a fontes do governo. Os detalhes sobre a decisão, além de outras medidas de ajuda, devem ser anunciados pelo presidente Lula, que visita novamente o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (16/5).

A Defesa Civil do estado atualizou para 148 o número de mortos pelas cheias, que deixaram até o momento 123 desaparecidos e mais de 500 mil desabrigados. O governo federal afirma ter aplicado, até agora, mais de R$ 60 bilhões, sendo a maioria em empréstimos e liberação de auxílios como seguro-desemprego e Bolsa Família para socorrer as pessoas atingidas.

Das 10,88 milhões de pessoas que vivem no Rio Grande do Sul, pelo menos 2,1 milhões foram afetadas pelas chuvas, de acordo com levantamento mais recente da Defesa Civil. Se avalia que a recuperação de cidades deve demorar meses, ou anos, com a possibilidade de que centros urbanos inteiros tenham de ser abandonados e alocados em outras regiões.