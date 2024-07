PF: Bolsonaro recebeu dinheiro vivo nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu dinheiro vivo enviado por um empresário do agronegócio quando estava nos Estados Unidos, em dezembro de 2022, época em que ainda era chefe do Executivo. A informação consta do relatório sobre a venda ilegal de joias sauditas, remetido pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A corporação encontrou diálogos entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e outros militares que tratam do pagamento.

O empresário que encaminhou o recurso é Paulo Junqueira, proprietário da casa usada por Bolsonaro para se hospedar em Orlando, na Flórida. A PF não detalhou o valor que teria sido repassado, mas disse que o dinheiro foi entregue por Samuel Sollito Oliveira, genro do empresário. Ao portal UOL, Junqueira admitiu ter enviado o dinheiro, porém alegou que era para a realização de manutenção na residência, que precisava de reparos.

Em uma das conversas, Cid perguntou ao coronel Marcelo Câmara, integrante do corpo de seguranças de Bolsonaro, se o dinheiro foi entregue ao ex-presidente. "Samuel entregou o dinheiro?", escreveu o então ajudante de ordens. Câmara afirmou que a entrega foi concretizada, disse que permaneceria com parte dos recursos e citou a necessidade de cumprir pedidos da então primeira-dama Michelle Bolsonaro. "Sim, entregou. E eu passei para o Cordeiro (outro segurança). Aí, ele vai falar com o PR. Avisei para deixar uma parte comigo para controle. A PD me manda msg pedindo as coisas que eu faço", respondeu Câmara.

Leia também: Ator fantasiado de Bolsonaro oferece joias em praça de Belo Horizonte

"Desta forma, as informações coletadas até o momento e de acordo com as mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, Samuel Solitto, genro do empresário Paulo Junqueira, teria entregado dinheiro e um cartão do empresário ao assessor especial do ex-presidente da República Marcelo Câmara", destacou a PF no documento. Até o fechamento desta edição, Bolsonaro não havia se manifestado sobre o assunto.

Bom trabalho.

Diversão e arte

Mulheres dominam competição em Gramado

https://www. correiobraziliense.com.br/ diversao-e-arte/2024/07/ 6894733-mulheres-dominam- competicao-em-gramado.html



Livros infantis trazem histórias que despertam o olhar para temas contemporâneos



https://www. correiobraziliense.com.br/ diversao-e-arte/2024/07/ 6895233-livros-infantis- trazem-historias-que- despertam-o-olhar-para-temas- contemporaneos.html







CIDADES





Aumentam os registros de casos de importunação sexual no Distrito Federal

https://www. correiobraziliense.com.br/ cidades-df/2024/07/6895184- aumentam-os-registros-de- casos-de-importunacao-sexual- no-distrito-federal.html



Unidade veterinária atende bichos do Cerrado desde fevereiro

https://www. correiobraziliense.com.br/ cidades-df/2024/07/6895192- unidade-veterinaria-atende- bichos-do-cerrado-desde- fevereiro.html



Audiência pública discutirá futuro de nova sede da Fundação Athos Bulcão

https://www. correiobraziliense.com.br/ cidades-df/2024/07/6895190- audiencia-publica-discutira- futuro-de-nova-sede-da- fundacao-athos-bulcao.html



Número de feminicídios cai 63%: no primeiro semestre, foram oito casos no DF

https://www. correiobraziliense.com.br/ cidades-df/2024/07/6894942- numero-de-feminicidios-cai-63- no-primeiro-semestre-no-df. html



Aluguel social para mulheres vítimas de violência no DF é regulamentado

https://www. correiobraziliense.com.br/ cidades-df/2024/07/6894754- aluguel-social-para-mulheres- vitimas-de-violencia-no-df-e- regulamentado.html



Audiência pública discutirá futuro de nova sede da Fundação Athos Bulcão

https://www. correiobraziliense.com.br/ cidades-df/2024/07/6895190- audiencia-publica-discutira- futuro-de-nova-sede-da- fundacao-athos-bulcao.html



Dia da Pizza: confira pizzarias no DF com promoções especiais na data

https://www. correiobraziliense.com.br/ cidades-df/2024/07/6895078- dia-da-pizza-confira- pizzarias-no-df-com-promocoes- especiais.html



Dia da Pizza: 11 promoções para aproveitar a data no DF

https://www. correiobraziliense.com.br/ webstories/2024/07/6895176- dia-da-pizza-11-promocoes- para-aproveitar-a-data-no-df. html









SAÚDE

Flora intestinal desarmônica ameaça transplantados



https://www. correiobraziliense.com.br/ ciencia-e-saude/2024/07/ 6894837-flora-intestinal- desarmonica-ameaca- transplantados.html



Europa volta à corrida espacial com lançamento de foguete na Guiana Francesa